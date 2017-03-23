Филиппины разрешили военным кораблям РФ свободный доступ в свои воды

Свободный доступ российских военных кораблей в территориальные воды Филиппин гарантирован Манилой, заявил 23 марта президент Филиппин Родриго Дутерте.

По словам президента Филиппин, российские суда, уведомив Манилу, могут швартоваться у берегов этой страны. Уточняется, что такими же правами пользуется Китай.

Напомним, Дутерте заявлял о намерении сделать Филиппины союзником России в январе 2017 года. Это произошло во время посещения филиппинским президентом российского корабля «Адмирал Трибуц», заходившего в порт Манилы 6 января.

На судно вместе с Дутерте поднялся ряд официальных лиц, в том числе посол России на Филиппинах Игорь Ховаев.

В феврале 2017 года состоялись российско-филиппинские переговоры на уровне делегации Совета безопасности России и руководства Филиппин. Тема встречи — двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество.