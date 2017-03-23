Генсек НАТО заявил о необходимости контактов с Россией в период напряженности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в периоды повышенной напряженности диалог России и альянса является особо важным.

Сообщается, что глава военного комитета НАТО Петр Павел провел телефонный разговор с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым, что стало первым подобным контактом за последние два года.

«Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов», — сказал Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон направил письмо в американский сенат, в котором призвал ратифицировать членство Черногории в НАТО.