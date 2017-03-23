В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального

Неизвестные в ночь на 23 марта подожгли входную дверь в офис предвыборного штаба Алексея Навального в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщил глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков в своем аккаунте в Twitter.

«Никто не пострадал. Помещение застраховано, воду с пола уберем», – написал Волков.

Также он поблагодарил пожарных, которые быстро отреагировали на вызов, и уточнил, что заявление в полицию уже написано.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что в 3.40 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании входной двери на Вознесенском проспекте, 33. Прибывшие на место огнеборцы за 5 минут потушили огонь. В причинах возгорания будут разбираться дознаватели.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный открыл штаб на Вознесенском проспекте 4 февраля этого года. Штаб в городе на Неве – один из первых, которые оппозиционер организовал в рамках своей президентской кампании. Политик пообещал Северной столице уличные акции, обширную агитацию, построенную на критике губернатора.

Ночью нам подожгли дверь в штаб в СПб; никто не пострадал. Помещение застраховано, воду с пола уберем; пожарным спасибо. Заявление написано pic.twitter.com/KXjMeB95CA — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 марта 2017 г.





