ФБР заявило, что имеет данные о контактах штаба Трампа с Россией

Федеральное бюро расследований (ФБР) располагает сведениями, что помощники президента США Дональда Трампа общались с российскими представителями, чтобы дискредитировать предвыборную кампанию соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Сотрудник правоохранительных органов в беседе с телеканалом рассказал, что люди, которые принимали участие в кампании Трампа, «давали добро на публикацию сведений, когда они были к этому готовы». Другие официальные американские лица призвали не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования.

По словам источников телеканала, сейчас ведомство изучает данные разведки, а также сведения о личных встречах, путешествиях и телефонных разговорах, которые, возможно, состоялись между людьми из команды Трампа и координаторами из России.

При этом собеседники CNN подчеркивают, что расследование дела продолжается, ФБР должно получить исчерпывающие сведения по этому вопросу.

Белый дом и бюро расследований отказалось комментировать эту информацию. Пресс-секретарь администрации американского президента Шон Спайсер заявил, что «расследование и доказательства этих сведений — это две разные вещи».

По данным источников телеканала, препятствием для расследования возможной связи Трампа с Россией является то, что представители политика и российские партнеры в последнее время прекратили поддерживать контакты друг с другом.

«Некоторые российские чиновники изменили тип связи [с Трампом], что усложняет контроль за переговорами», — рассказали собеседники CNN.

Директор ФБР Джеймс Коми впервые официально подтвердил, что США расследуют вмешательство России в выборы 20 марта. Он заявил, что ведомство расследует, могли ли помощники Трампа контактировать с российскими представителями.

Москва и сам американский президент неоднократно опровергали любые контакты во время выборов. Ранее на этой неделе глава США в своем Twitter написал, что Демократическая партия выдумала историю о его связях с Россией для оправдания своей «ужасной кампании».

Глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес также заявил, что у Конгресса нет сведений о «сговоре» между командой Трампа с Москвой. На следующей неделе, 30 марта, в комитете по разведке сената США состоятся слушания о возможных связях американского президента с Россией.