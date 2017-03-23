Минсельхоз допустил полное прекращение экспорта пшеницы в Турцию

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев сообщил, что разочарован позицией Турции по импорту российских сельхозтоваров, и выразил уверенность, что Россия сможет быстро переориентировать поставки продукции в другие страны.

«Такие действия Турции ставят под сомнение искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений. Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство»,— заявил чиновник.

Ранее Ткачев сказал, что решение Турции ввести пошлину на поставки зерна из России может привести к полному прекращению экспорта пшеницы в Турцию.

До этого заместитель главы Минсельхоза Сергей Левин обвинил Турцию в нарушении правил ВТО при создании мукомольной отрасли на российском зерне.

Напомним, Турция исключила Россию из списка стран, имеющих право на беспошлинный импорт зерновых. В совете союзов экспортеров Стамбула заявили, что ограничения будут действовать, пока Россия полностью не снимет запрет на импорт турецких продуктов.