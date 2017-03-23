В Конгрессе США подтвердили факт слежки за Дональдом Трампом

Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нунес заявил, что наблюдение за президентом США Дональдом Трампом и сотрудниками его избирательного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке действительно осуществлялось.

Однако конгрессмен подчеркнул, что эта слежка была «эпизодической» и «случайной», а также не имела никакого отношения к России

«Я недавно подтвердил, что во многих случаях разведывательное сообщество эпизодически собирало информацию об американцах, бывших частью переходной команды Трампа», — рассказал журналистам.

«Детали о гражданах США, связанных с администрацией Трампа… были широко распространены в отчетах разведывательных служб», — отметил конгрессмен.

По словам конгрессмена, слежка за небоскребом осуществлялась в рамках «обычного наблюдения». Как отметил Нунес, распространенная им информация попала к нему из анонимного источника.

Он добавил, что нарушения закона в данном случае не было, но вместе с тем сообщил о намерении начать расследование, чтобы определить, кем и почему была санкционирована слежка и почему об этом не был информирован конгресс, а также выяснить, отдавались ли приказы фокусировать слежку на представителях команды Трампа.

Представитель Белого дома Шон Спайсер в ответ на это заявил, что администрация президента США ожидает, что Нунес поделится с администрацией президента Дональда Трампа данными его источников о прослушке.

«Я ожидаю, что позднее Девин Нунес поделится с нами информацией от своих источников. Нам он ничего не сообщал, а предпочел рассказать это журналистам», — выразил сожаление Спайсер.

Он добавил, что позднее по итогам данной встречи администрация Трампа выступит с заявлением.