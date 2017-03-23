Великобритания решила не повышать уровень террористической угрозы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в Британии не будет повышен

Об этом сообщает 23 марта "Газета.Ru" со ссылкой на РИА «Новости».

«Уровень террористической угрозы останется серьезным. Он не будет повышаться», — сказала Мэй после экстренного совещания с членами кабинета министров.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.