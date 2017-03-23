При атаке в центре Лондона 12 человек получили тяжелые ранения

После атаки в центре Лондона возле здания парламента Великобритании 12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, заявила заместитель главы городской службы скорой помощи Полин Кранмер, сообщает «Би-би-си».

«Мы оказали помощь 12 пациентам с тяжелыми ранениями, которые были доставлены в больницу. Также помощь на месте оказана восьми пациентам с менее тяжелыми ранениями. Три человека, к сожалению, погибли на месте», — сказала она, пишет "Газета.Ru".

22 марта возле парламента Великобритании автомобиль врезался в пешеходов. Затем злоумышленник напал с ножом на полицейского на территории парламента, нападавший был застрелен.