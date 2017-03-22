Кудрин: Банк России находится в надежных женских руках

ЦБ России находится «в надежных женских руках», заявил 22 марта председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший глава Минфина России Алексей Кудрин.

«Центральный банк — в надежных женских руках», — написал Кудрин в своем аккаунте в Twitter.

"Фонтанка" писала о том, что президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на второй срок на посту главы ЦБ для утверждения в Госдуме ФС РФ. Набиуллина занимает пост председателя ЦБ с 24 июня 2013 года.