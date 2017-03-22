Полиция Лондона: в совершении теракта подозревают Абу Иззадина

Подозреваемым в совершении теракта в Лондоне предположительно зовут Абу Иззадин.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на The Independent. Английское издание уверяет, что Иззадин ранее уже отбывал срок в тюрьме из-за обвинений в пособничестве террористам.

Издание также отмечает, что журналист американского телеканала ABC связывался с юридическим представителем Иззадина, который утверждает, что Иззадин "до сих пор в тюрьме и не мог быть нападавшим" в Лондоне.

22 марта возле парламента Великобритании автомобиль врезался в пешеходов. Затем злоумышленник напал с ножом на полицейского на территории парламента, нападавший был застрелен.