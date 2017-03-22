Следующая остановка - Лондон

Волна европейских терактов добралась до центра Лондона.

Из-за происшествия, которое лондонская полиция называет терактом пока нет свидетельств обратного, пострадали не меньше 12 человек, известно как минимум о двоих погибших, хотя уже звучат цифры и больше. Все началось на Вестминстерском мосту, где около шести вечера 22 марта водитель на легковом автомобиле протаранил толпу прохожих.

О теракте примерно в 18:20 сообщили СМИ. Британские журналисты со ссылкой на источники в полиции сначала сообщили о двух нападавших, которые на автомобиле проехали по мосту, нанеся травмы примерно 10 прохожим. Люди разбегались от машины в разные стороны и одна женщина прыгнула или упала в воду, позже из реки ее вытащили спасатели.

Машина врезалась в ограду парламента, после чего один из террористов отправился к зданию с ножом длиной около 20 см. Остановивший его полицейский был ранен, а сам террорист убит другим стражем порядка. При этом второго злоумышленника найти не удалось.

Членов парламента эвакуировали из Вестминстер-холла в Вестминстерское аббатство, остановилось колесо обозрения London Eye, на котором застряли посетители аттракциона. Примерно через 20 минут стало известно, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй срочно увезли от парламентского комплекса, задействован экстренный протокол. Ближе к 7 была обнаружена машина вероятных террористов, из парламент-сквер эвакуировали людей

Около половины девятого The Telegraph сообщил, что член парламента пытался помочь раненому полицейскому, наложил жгут и делал искусственное дыхание, однако эти меры не спасли и к приезду скорой констебль скончался.

После 9 вечера лондонская полиция сообщила, что нападавший был только один, и он мертв. В это же время ВВС опубликовали в Twitter пост о том, что погибших уже четверо, однако эта информация пока так и не подтвердилась.

Британское издание The Independent сообщило, что британские службы безопасности определили Абу Иззадина, ранее известного как Тревор Брукс, в качестве подозреваемого в организации нападения. Иззадин уже был известен властям за свои связи с террористами и отбывал срок в тюрьме по обвинениям в сборе средств для террористов. Официальной информации на момент публикации нет.

Ровно год назад в Брюсселе в 8 утра прогремели несколько взрывов. Из-за двух в аэропорту погибли 14 человек и были ранены 98, ещё один в метрополитене унёс жизни 20 человек и ранил не менее 106. Ответственность за произошедшее взяло на себя Исламское государство (организация запрещена в России).

14 июля 2016 года на английской набережной в Ницце в 22:30 выходец из Туниса на 19-тонном грузовике проехал сквозь толпу, которая отмечала День взятия Бастилии. 86 человек погибли, 308 получили травмы. Террориста застрелила полиция. Организатором теракта также была ИГИЛ.

19 декабря 2016 года на толпу на рождественском базаре в Берлине наехала фура с прицепом. 11 человек погибли, более 50 получили ранения. Водитель смог сбежать, но через пять дней его убили неподалёку от Милана. Виновной в трагедии также стала организация "Исламское государство".

Надежда Байкова, "Фонтанка.ру"