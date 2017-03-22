Путин поручил Медведеву заняться пляжами

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву обеспечить принятие мер по реализации стратегии развития туризма в России до 2020 года в части развития благоустройства морских пляжей, используемых для рекреационных целей, сообщает пресс-служба Кремля.

В поручении главы государства премьер-министру поручается до 15 июля определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за осуществление государственной политики и нормативно-правовое регулирование по вопросам развития пляжных территорий, используемых в рекреационных целях. Также принять меры по совершенствованию законодательства в части учета используемых в рекреационных целях пляжных территорий, в том числе по нормативному определению термина «пляж», утверждению правил ведения и актуализации реестра пляжей, включающего информацию об их количестве, укомплектованности сооружениями и инвентарем, соответствии правилам технического надзора и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Кроме того, Медведеву предписано обеспечить принятие мер по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года в части развития морских пляжных территорий, используемых для рекреационных целей, в том числе по разработке и реализации комплексных мероприятий по приведению в соответствие пропускной способности морских пляжей и допустимой рекреационной нагрузки до 15 декабря 2017.

А до 1октября премьер должен обеспечить проведение инвентаризации заключенных в 2011–2016 годах договоров водопользования участками акваторий для рекреационных целей на предмет выявления победителей аукционов, не использующих и не развивающих акваторию, примыкающую к земельным участкам, эксплуатируемым санаторно-курортными комплексами.

При выявлении фактов неправомерного использования объектов водопользования, нарушений условий договоров водопользования и (или) действующего законодательства Медвелеву поручено принять решения об их расторжении.