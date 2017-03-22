Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем

22.03.2017 22:41

Во всех районах Петербурга 350 улиц будут вымыты шампунем — на месяц раньше ранее запланированных сроков. Правда, от пыли это средство не спасет. «Задача шампуня — растворить битум и мазут, - говорит начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин. "Фонтанка" решила взглянуть, как проходит "влажная уборка".

«Задача шампуня — растворить битум и мазут, которые за зиму скопились в порах асфальта, – говорит начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин. – Пыль можно убрать только механическими средствами».

Шампунь разводят в воде из соотношения 10 литров на 10 тонн. Сначала специальные машины распыляют мыльный раствор. Облако взвеси поднимается на высоту около полутора метров. Производитель состава утверждает, что он убивает микробы и грибки, но при этом абсолютно безвреден для людей и животных. Образовавшаяся после прохода спецтехники пена должна взаимодействовать с загрязнениями около 10 минут. Затем проходит следующая колонна спецтехники, и химию смывают с асфальта поливочные машины.

Дорожного шампуня закуплено около пяти тонн на сезон — должно хватить на все районы города. А вот чтобы полностью смыть с асфальта распыленный состав нужно 5-7 проходов поливальных машин с чистой водой. Во всяком случае, после показательной помывки Дворовой набережной, следы мыльной пены кое-где были заметны невооруженным глазом.

Что же касается песка и пыли, то их, по мнению чиновников, разносят автомобили. «Каждый легковой автомобиль несет на днище от 12 до 14 кг грязи, – говорит Вадим Мизюкин. – А у грузовых автомобилей счет идет на десятки килограммов».

Напомним, что ранее «Фонтанка» проверила, как город справляется с весенней пылью. После публикации председатель петербургского комитета по благоустройству Владмиир Рублевский призвал прессу «не искать пылевые бури там, где их нет» и подчеркнул, что «в этом году город избежал пылевых бурь».