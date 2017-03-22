Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику

Новость о «свободном скачивании» текстов Аркадия и Бориса Стругацкого «взорвала» соцсети. "Фонтанка" пообщалась с сыном Бориса Стругацкого Андреем Стругацким, о востребованности наследия великих фантастов, грядущих экранизациях, будущем музее и монетизации прав.

В конце марта 2017 года сын Бориса Стругацкого, устав бороться с пиратами, выложил в открытый доступ на официальном сайте литераторов сочинения прославленных братьев. Председатель «Фонда Братьев Стругацких», один из руководителей международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премия»), Андрей Стругацкий рассказал интернет-каналу [Фонтанка.Офис] о причинах этого решения, цифровой реальности, книготорговле и интересе к наследию фантастов.

- Новость о том, что книги братьев Стругацких выложены в открытый доступ, взорвала определённую часть рунета. Вас это удивляет? Чем вы это объясняете?

– Честно говоря, несколько удивил этот ажиотаж. Мы ведь всего лишь открыли доступ на официальном сайте АБС, и не более того. Остальных ресурсов это решение не касается.

- Почему решили опубликовать? Ведь ранее вы, как наследники прав, напротив, пытались бороться с «пиратами»?

– Да, мы пытались бороться. Когда мы закрыли доступ, это был добрый позыв к борьбе с пиратством. Рассчитывали, что и другие ресурсы закроют доступ. К сожалению, потеснить пиратов не удалось совершенно. Бороться с пиратами оказалось бесполезно, все щупальца не отсечёшь. Они выскакивают как лягушки. Прижучить их очень тяжело. Поэтому пусть уж лучше люди скачивают Стругацких на их официальном сайте. Или, если того пожелают, покупают на легальных платформах.

- Получается, что цифровой мир побеждает даже тех, кто описал «будущее человечества», и не приносит никаких средств правообладателю? Можно оценить, сколько вообще удалось заработать с помощью Интернета?

– В Интернете много не заработаешь. Оценить это довольно сложно, могу только сказать, что по сравнению с поступлениями от бумажных книг – гонорарами за электронные можно не то что пренебречь, деньги всегда деньги, но они весьма невелики.

- Вы владелец книжного магазина. Этот «материальный» бастион пока справляется с наступающей «цифрой»? Как меняются продажи книг в целом (в магазине, через интернет-площадки)? Рано или поздно онлайн-магазины убьют классические книжные магазины?

– До конца не уничтожат. Да, торговля бумажными книгами, безусловно, падает. Большие магазины ещё как-то держатся, а мелочевка подобная нашей лавке – постепенно загибается. Впрочем, я думаю, тут еще причина в том, что народ вообще стал меньше читать... А свой магазинчик мы держим скорее как своего рода хобби – доходов он приносит крайне мало.

- Окупаться удаётся?



– Да. Но не сильно. Я делаю это в основном для удовольствия. Чтобы не валяться на диване. Пенсия скоро, но и заниматься чем-то хочется.

- Что же тогда позволяет выживать книжному магазину сегодня? О каких суммах доходов вообще идёт речь? Это десятки тысяч рублей, или меньше?



– В магазине доход не велик. «Десятки тысяч» это разве что за год наберётся. Вообще, что касается месячного дохода, извините, раскрывать подробности не буду, «коммерческая тайна». Скажу только, что если разделить доход от электронных книг по месяцам, то на это не прожить и пяти дней в этот самый месяц!

- Какую фантастику покупают сегодня? Что пользуется наибольшим спросом? Как вообще меняются вкусы покупателей?



– У меня нет статистики по одной простой причине – фантастику в нашей лавочке не покупают практически вообще, разве что тех же Стругацких, и то очень немного.



- Какая литература самая продаваемая у вас сегодня?

– Более-менее неплохо у нас продаются детские книжки с картинками и всякие прописи-раскраски-наклейки. Со «взрослыми» книгами положение значительно хуже: берут в основном лишь новинки, и то – самых известных авторов и в довольно ограниченном количестве. Ну, и зимой ещё несколько спасают календари... Хороший сезонный товар. Книжные издательства нам не принципиальны. Мы берём всё, что интересно на оптовой базе. Доля книг самих Стругацких не большая. Но всё, что было ими написано, всё у нас есть, безусловно.

- Портрет современного читателя Стругацких? Скорее студент, или человек зрелый?



– В основном, конечно, это люди более зрелого возраста. С молодёжью в магазине сталкиваюсь редко. И это не про Стругацких. Это скорее про то, что молодёжь читает довольно мало, либо она читает в электронном виде.

- Про кино. После лент Константина Лопушанского «Гадкие лебеди» и Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» было ещё несколько экранизаций. В 2012 году фильм «6», по мотивам «Пять ложек эликсира», финская «Зона», «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего в 2013. Насколько они «удались» (художественно, финансово). Приносят ли такие проекты какие-то средства правообладателю спустя годы?



– Ничего постфактум такие проекты не приносят. В нашей стране доход даёт только продажа прав. Какие-либо роялти, это безнадёжно. Их нет, и не было никогда. А про «художественную сторону» этих лент мне говорить трудно. К своему стыду я так и не удосужился эти фильмы посмотреть. Про фильмы «6» и «Зона» имею довольно смутные представления. Очень хочется посмотреть «Трудно быть богом», но пока руки не дошли. Я всё же предпочитаю хорошую книгу даже хорошему фильму. Отзывы там были самые разные. Было много негативных. Но и хвалебные тоже были. В любом случае посмотрю. Главное, чтобы руки до этого дошли.



- Судьба фильма «Понедельник начинается в субботу» (продюсер Ю. Бахшиев, сценарий С. Лукьяненко)? Когда он должен выйти?



– Он уже должен выйти. Но что с проектом нам никто не докладывает. Сильное подозрение, что там не происходит ни черта. Там уже через полтора года права у них кончатся, а впечатление, что и конь не валялся...



- Как тогда могут выглядеть ваши дальнейшие взаимоотношения? Пролонгация? Расторжение договора?



– Такие вещи редкость. Фильмов вообще не так много снято по Стругацким. Я за пролонгацию. Расторжение отношений только если они сами скажут, что «не в состоянии». Сами мы не будем отказываться. Вдруг снимут.

- Что происходит с американской экранизацией «Пикника на обочине»? Сообщалось, что это будет сериал? Опыт подсказывает, что голливудские экранизации имеют весьма далёкие параллели с оригинальным сюжетом. Что нас ждёт на этот раз? Чего ждёте Вы?

– Не знаю чего ждать. Должно быть ближе к тексту, чем фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Вполне возможно, что и на этот раз будет «по мотивам». Хотя в трейлере, который утёк в Интернет, «зона» имеет место. Посмотрим. Но тут дело в том, что канал, который собирался показывать «Пикник», по какой-то причине в феврале отказался от этой затеи. Но, я думаю, это не беда –создатели фильма найдут другой, там этих каналов тысячи. Чего от них ждать – представления не имею, поживём – увидим. Если есть пилотная серия, думаю, не отступятся. Или продадут проект кому-то другому.

-А те права можно перепродать? Они проданы навсегда? Проект может вовсе не состояться?



– Там тёмная история. Боюсь, что «навсегда». Вроде бы было условие, что через несколько лет после выхода фильма права возвращаются. Но мой агент мне рассказывал, что там не так всё просто. Права были куплены ещё в 1992 году. Снимать стали только в 2015. Короче, тёмный лес. Биться за возврат прав пока не планирую.

- Есть ли у вас как у правообладателя право «авторского надзора» в случае с экранизациями? Вы можете вмешаться, если вас что-то не устраивает?

– С кино всё просто: фирма получает права, а дальше уже режиссёр и прочие вольны делать всё, что им угодно.«Надзирать» нам дальше особо не за чем. Нравится, или не нравится – дело субъективное.

- Насколько активно сейчас поступают предложения на то или иное использование произведений АБС? Что-то, кроме кино?



– Ну, не сказать, чтоб часто, но время от времени бывает. В абсолютных цифрах – таких предложений всё же не очень много.



- Чего бы хотелось вам лично.Мультфильм, театральная постановка, компьютерные игры, что-то ещё?



– Я не против. Просто меня лично не интересуют игры. Театр тоже не очень. Из мультфильмов я вырос.



- А тиражи книг как меняются сейчас?



– Тиражи ведут себя равномерно. Стругацких в России эксклюзивно издаёт издательство «АСТ». Они там занимаются креативом. Не так давно хорошо издали пару сборников. Не скажу, что тиражи падают.

- Премия АБС. Февральский скандал, когда ряд финалистов премии 2017 заявили о своём неучастии, из-за присутствия в лонг-листе украинской писательницы Яны Дубинянской, исчерпан? Случившееся повлияет на принципы и правила премии?



– Не знаю, исчерпан ли он. Сейчас, по крайней мере, заглох. Этот скандал меня весьма удручил. Как председатель АБС-фонда я решил быть над схваткой и в эти разборки не вступал. Но меня поразила оголтелая и непримиримая позиция некоторых наших писателей, с которой я совершенно не согласен. И, разумеется, менять правила и устав премии из-за этого никто не собирается. Как говорил Борис Натанович: оценивается не автор с его взглядами, а исключительно текст произведения. Менять мы ничего не будем.

- В этом году на премию, в том числе, претендует не чужой для «Фонтанки» Александр Пелевин. Журналист – лауреат премии имени едва ли не самых известных фантастов! Это признак времени? Реальность, которую фиксируют журналисты, стала фантастикой?

– Я книгу именно этого Пелевина не читал, поэтому что-либо сказать мне трудно. А то, что реальность наша временами нынче напоминает фантастику, причём самую мрачную – это, увы, правда... Действительно, это так.

- «Донецкий архив Стругацких», который привезли в СПб в 2015 году, в каком состоянии сейчас? Кто с ним работает? Какая судьба ждёт эти рукописи?

– «Донецкий архив» в том же состоянии, как и был привезён – лежит на полках в родительской квартире. Он уже давно «отработан», поэтому и был возращён нам. Именно по нему делалось гигантское собрание сочинений, которое сейчас готовится к изданию. Он был там просто не нужен, а Донецк – довольно опасное место. Решили не рисковать и вернули.

- Есть ли сейчас предложения создать музей Стругацких? Интересно ли это вам? Какую роль в этом проекте мог бы сыграть этот архив?

– Про музей разговоров было много, но воз и ныне там, ничего не происходит. Конечно, часть этого архива можно было бы там выложить.



- Олигархи Стругацких не читают, и денег дать не готовы?



– Не знаю насчёт олигархов. Но несколько лет назад шла гипотетическая речь о том, что деньги даст город. Пока всё завяло.



- Если вдруг появится щедрый спонсор, для которого траты на этот музей не проблема?



– Возражать не стану.

- Какая книга Стругацких должна стать «настольной» в кабинетах современной российской власти?

– Это достаточно просто. «Обитаемый остров» и «Трудно быть богом». Сюжеты книг многое очень напоминают. Мягко говоря. Если для этих людей осталась ещё какая-то польза в литературе, может быть до них и дошло бы что-нибудь.



- Но в конце всё же о хорошем. О молодых. С какой книги стоит начать читать Стругацких современному школьнику, студенту? Вы сказали, что к вам в магазин мало приходит молодёжи.



– Начинать лучше, конечно, школьнику, чем студенту. Лично я начал с «Понедельник начинается в субботу», когда мне было 8 лет. Мне кажется, с неё можно начинать. А дальше те же «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Пикник на обочине». Чем старше человек становится, тем серьезнее книги. «Улитка на склоне», «Град обреченный». Студенту уже «начинать» поздновато…



- Будем надеяться ваши слова услышат родители. И, здорово, что в городе появилась «Площадь братьев Стругацких».



– Да. Спасибо.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».