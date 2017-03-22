Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику

Еще
23:45 22.03.2017
Пришлите свою новость!
23:43
Кудрин: Банк России находится в надежных женских руках
23:32
Полиция Лондона: в совершении теракта подозревают Абу Иззадина
23:26
Цены на нефть снижаются
23:04
Путин поручил Медведеву заняться пляжами
22:53
В центре Москвы выставили на аукцион 12 квартир без канализации
22:41
Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем
22:40
Застрявших на колесе обозрения London Eye туристов снимают с аттракциона
22:29
Над тюремной больницей Петербурга летают iPhone
22:25
Нацбанк Украины вводит санкции против «дочек» российских банков
22:19
Состояние зеленых насаждений Петербурге оценят за 14,9 млн рублей
22:14
Свет вернулся в дома посёлка Лисий нос
22:02
Шестерых фигурантов дела о хищении при строительстве «резиденции Путина» арестовали
21:37
Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России
21:29
В Эстонии умер актер Лембит Ульфсак
21:19
Аварийную дачу Ростовцевой в Пушкине спасли от сноса
21:14
Теракт в Лондоне: 4 человека погибли, преступник уничтожен
20:05
В городских автобусах в апреле начнут тестировать систему оплаты нового поколения
19:46
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
19:43
В Учебном из травматики подстрелили пьяного петербуржца
19:34
Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших
19:28
Жители Лисьего Носа остались без света
19:20
СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
19:13
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
19:06
СМИ: Автомобиль въехал в толпу рядом с британским парламентом, погибли пятеро
18:59
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
18:53
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 марта
18:47
Напавшего на полицейского у британского парламента мужчину застрелили
18:40
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
18:33
Сторонники Навального придут на Марсово поле защищать "традиционные ценности"
18:26
УФАС не нашло ценового сговора у продавцов воды в Пулково
18:24
Около Манежа легковушку приковали цепью к столбу знака «Эвакуация»
18:15
Бурятский полицейский, пытавший подростка электрошокером, осужден условно
18:09
ФСБ и СК провели на "Торфяновке" обыски по делу о контрабанде оружия
18:06
В России могут разрешить свастику в кино и учебниках
18:03
Организаторы "Евровидения" "глубоко разочарованы" запретом на въезд Самойловой
18:01
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за «огненный» перформанс
17:58
Смольный готов показать Концепцию развития транспортной системы Петербурга
17:54
Басманный суд арестовал директора ФГУП "Атэкс" ФСО по делу о "резиденции Путина"
17:49
У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые
17:42
ЦБ попросил Путина разрешить делиться с силовиками банковской тайной
17:35
В Петербурге получили первый пучок протонов для лечения рака
17:28
Эксперт: Спрос начал уходить на вторичку, а застройщики пытаются его удержать
17:25
Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год
17:17
МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину
17:10
Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»
17:04
На развязке Левашовского шоссе и КАД поднимают КамАЗ
16:44
Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт
16:41
Экс-главу предвыборного штаба Трампа уличили в получении $40 млн за «работу в интересах Путина»
16:35
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"
16:28
В Ленобласти ввели три дня трезвости
16:21
Минфин не согласен с новой ценой на водку
16:15
Против Никиты Белых возбудили новое дело о взятке
16:09
Путин намерен продлить полномочия Набиуллиной
16:03
СМИ: «Коммунисты России» предложили вернуть советские паспорта
16:00
Совет Федерации одобрил запрет на создание юрлиц нежелательными организациями
15:55
Лопнувшую трубу на Турку починили
15:48
Мужчина из Самары не доехал до Хельсинки со своим самоваром
15:40
СБУ отчиталась о задержании членов «российской агентурной сети»
15:31
Синоптики прогнозируют в Петербурге штормовой ветер
15:27
Песков: Инициатива назначать главу РАН решением президента "не проистекает из Кремля"
15:20
Мединский назначил главу Музея архитектуры вопреки протестам сотрудников
15:15
ЗакС хочет ввести единого оператора конкурсов на организацию ярмарок
15:10
Снос хрущевок: Нужно ли Петербургу брать пример с Москвы?
15:04
Эксперты РФС не смогли разглядеть гол «Зенита» в ворота «Амкара» по дополнительным материалам
14:53
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
14:40
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
14:33
"ДП": Из-за Uber и "Яндекс.Такси" в Петербурге образовался рынок подключашек из более 100 фирм
14:25
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
14:19
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
14:11
Финнов будут кормить сверчками
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
22.03.2017 22:57
2 Комментариев

Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику

Новость о «свободном скачивании» текстов Аркадия и Бориса Стругацкого «взорвала» соцсети. "Фонтанка" пообщалась с сыном Бориса Стругацкого Андреем Стругацким, о востребованности наследия великих фантастов, грядущих экранизациях, будущем музее и монетизации прав.
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику

В конце марта 2017 года сын Бориса Стругацкого, устав бороться с пиратами, выложил в открытый доступ на официальном сайте литераторов сочинения прославленных братьев. Председатель «Фонда Братьев Стругацких», один из руководителей международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премия»), Андрей Стругацкий рассказал интернет-каналу [Фонтанка.Офис] о причинах этого решения, цифровой реальности, книготорговле и интересе к наследию фантастов.

- Новость о том, что книги братьев Стругацких выложены в открытый доступ, взорвала определённую часть рунета. Вас это удивляет? Чем вы это объясняете?

– Честно говоря, несколько удивил этот ажиотаж. Мы ведь всего лишь открыли доступ на официальном сайте АБС, и не более того. Остальных ресурсов это решение не касается.

- Почему решили опубликовать? Ведь ранее вы, как наследники прав, напротив, пытались бороться с «пиратами»?

– Да, мы пытались бороться. Когда мы закрыли доступ, это был добрый позыв к борьбе с пиратством. Рассчитывали, что и другие ресурсы закроют доступ. К сожалению, потеснить пиратов не удалось совершенно. Бороться с пиратами оказалось бесполезно, все щупальца не отсечёшь. Они выскакивают как лягушки. Прижучить их очень тяжело. Поэтому пусть уж лучше люди скачивают Стругацких на их официальном сайте. Или, если того пожелают, покупают на легальных платформах.

- Получается, что цифровой мир побеждает даже тех, кто описал «будущее человечества», и не приносит никаких средств правообладателю? Можно оценить, сколько вообще удалось заработать с помощью Интернета?

– В Интернете много не заработаешь. Оценить это довольно сложно, могу только сказать, что по сравнению с поступлениями от бумажных книг – гонорарами за электронные можно не то что пренебречь, деньги всегда деньги, но они весьма невелики.

- Вы владелец книжного магазина. Этот «материальный» бастион пока справляется с наступающей «цифрой»? Как меняются продажи книг в целом (в магазине, через интернет-площадки)? Рано или поздно онлайн-магазины убьют классические книжные магазины?

– До конца не уничтожат. Да, торговля бумажными книгами, безусловно, падает. Большие магазины ещё как-то держатся, а мелочевка подобная нашей лавке – постепенно загибается. Впрочем, я думаю, тут еще причина в том, что народ  вообще стал меньше читать... А свой магазинчик мы держим скорее как своего рода хобби – доходов он приносит крайне мало.

- Окупаться удаётся?

– Да. Но не сильно. Я делаю это в основном для удовольствия. Чтобы не валяться на диване. Пенсия скоро, но и заниматься чем-то хочется.

- Что же тогда позволяет выживать книжному магазину сегодня? О каких суммах доходов вообще идёт речь? Это десятки тысяч рублей, или меньше?

– В магазине доход не велик. «Десятки тысяч» это разве что за год наберётся. Вообще, что касается месячного дохода, извините, раскрывать подробности не буду, «коммерческая тайна». Скажу только, что если разделить доход от электронных книг по месяцам, то на это не прожить и пяти дней в этот самый месяц!

- Какую фантастику покупают сегодня? Что пользуется наибольшим спросом? Как вообще меняются вкусы покупателей?

– У меня нет статистики по одной простой причине – фантастику в нашей лавочке не покупают практически вообще, разве что тех же Стругацких, и то очень немного.

- Какая литература самая продаваемая у вас сегодня?

– Более-менее неплохо у нас продаются детские книжки с картинками и всякие прописи-раскраски-наклейки. Со «взрослыми» книгами положение значительно хуже: берут в основном лишь новинки, и то – самых известных авторов и в довольно ограниченном количестве. Ну, и зимой ещё несколько спасают календари... Хороший сезонный товар. Книжные издательства нам не принципиальны. Мы берём всё, что интересно на оптовой базе. Доля книг самих Стругацких не большая. Но всё, что было ими написано, всё у нас есть, безусловно.

- Портрет современного читателя Стругацких? Скорее студент, или человек зрелый?

– В основном, конечно, это люди более зрелого возраста. С молодёжью в магазине сталкиваюсь редко. И это не про Стругацких. Это скорее про то, что молодёжь читает довольно мало, либо она читает в электронном виде.

- Про кино. После лент Константина Лопушанского «Гадкие лебеди» и Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» было ещё несколько экранизаций. В 2012 году фильм «6», по мотивам «Пять ложек эликсира», финская «Зона», «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего в 2013. Насколько они «удались» (художественно, финансово). Приносят ли такие проекты какие-то средства правообладателю спустя годы?

– Ничего постфактум такие проекты не приносят. В нашей стране доход даёт только продажа прав. Какие-либо роялти, это безнадёжно. Их нет, и не было никогда. А про «художественную сторону» этих лент мне говорить трудно. К своему стыду я так и не удосужился эти фильмы посмотреть. Про фильмы «6» и «Зона» имею довольно смутные представления. Очень хочется посмотреть «Трудно быть богом», но пока руки не дошли. Я всё же предпочитаю хорошую книгу даже хорошему фильму. Отзывы там были самые разные. Было много негативных. Но и хвалебные тоже были. В любом случае посмотрю. Главное, чтобы руки до этого дошли.

- Судьба фильма «Понедельник начинается в субботу» (продюсер Ю. Бахшиев, сценарий С. Лукьяненко)? Когда он должен выйти?

– Он уже должен выйти. Но что с проектом нам никто не докладывает. Сильное подозрение, что там не происходит ни черта. Там уже через полтора года права у них кончатся, а впечатление, что и конь не валялся...

- Как тогда могут выглядеть ваши дальнейшие взаимоотношения? Пролонгация? Расторжение договора?

– Такие вещи редкость. Фильмов вообще не так много снято по Стругацким. Я за пролонгацию. Расторжение отношений только если они сами скажут, что «не в состоянии». Сами мы не будем отказываться. Вдруг снимут.

- Что происходит с американской экранизацией «Пикника на обочине»? Сообщалось, что это будет сериал? Опыт подсказывает, что голливудские экранизации имеют весьма далёкие параллели с оригинальным сюжетом. Что нас ждёт на этот раз? Чего ждёте Вы?

– Не знаю чего ждать. Должно быть ближе к тексту, чем фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Вполне возможно, что и на этот раз будет «по мотивам». Хотя в трейлере, который утёк в Интернет, «зона» имеет место. Посмотрим. Но тут дело в том, что канал, который собирался показывать «Пикник», по какой-то причине в феврале отказался от этой затеи. Но, я думаю, это не беда –создатели фильма  найдут другой, там этих каналов тысячи. Чего от них ждать – представления не имею, поживём – увидим. Если есть пилотная серия, думаю, не отступятся. Или продадут проект кому-то другому.

-А те права можно перепродать? Они проданы навсегда? Проект может вовсе не состояться?

– Там тёмная история. Боюсь, что «навсегда». Вроде бы было условие, что через несколько лет после выхода фильма права возвращаются. Но мой агент мне рассказывал, что там не так всё просто. Права были куплены ещё в 1992 году. Снимать стали только в 2015. Короче, тёмный лес. Биться за возврат прав пока не планирую.

- Есть ли у вас как у правообладателя право «авторского надзора» в случае с экранизациями? Вы можете вмешаться, если вас что-то не устраивает?

– С кино всё просто: фирма получает права, а дальше уже режиссёр и прочие вольны делать всё, что им угодно.«Надзирать» нам дальше особо не за чем. Нравится, или не нравится – дело субъективное.

- Насколько активно сейчас поступают предложения на то или иное использование произведений АБС? Что-то, кроме кино?

– Ну, не сказать, чтоб часто, но время от времени бывает. В абсолютных цифрах – таких предложений всё же не очень много.

- Чего бы хотелось вам лично.Мультфильм, театральная постановка, компьютерные игры, что-то ещё?

– Я не против. Просто меня лично не интересуют игры. Театр тоже не очень. Из мультфильмов я вырос.

- А тиражи книг как меняются сейчас?

– Тиражи ведут себя равномерно. Стругацких в России эксклюзивно издаёт издательство «АСТ». Они там занимаются креативом. Не так давно хорошо издали пару сборников. Не скажу, что тиражи падают.

- Премия АБС. Февральский скандал, когда ряд финалистов премии 2017 заявили о своём неучастии, из-за присутствия в лонг-листе украинской писательницы Яны Дубинянской, исчерпан? Случившееся повлияет на принципы и правила премии?

– Не знаю, исчерпан ли он. Сейчас, по крайней мере, заглох. Этот скандал меня весьма удручил. Как председатель АБС-фонда я решил быть над схваткой и в эти разборки не вступал. Но меня поразила оголтелая и непримиримая позиция некоторых наших писателей, с которой я совершенно не согласен. И, разумеется, менять правила и устав премии из-за этого никто не собирается. Как говорил Борис Натанович: оценивается не автор с его взглядами, а исключительно текст произведения. Менять мы ничего не будем.

- В этом году на премию, в том числе, претендует не чужой для «Фонтанки» Александр Пелевин. Журналист – лауреат премии имени едва ли не самых известных фантастов! Это признак времени? Реальность, которую фиксируют журналисты, стала фантастикой?

– Я книгу именно этого Пелевина не читал, поэтому что-либо сказать мне трудно. А то, что реальность наша временами нынче напоминает фантастику, причём самую мрачную – это, увы, правда... Действительно, это так.

- «Донецкий архив Стругацких», который привезли в СПб в 2015 году, в каком состоянии сейчас? Кто с ним работает? Какая судьба ждёт эти рукописи?

– «Донецкий архив» в том же состоянии, как и был привезён – лежит на полках в родительской квартире. Он уже давно «отработан», поэтому и был возращён нам. Именно по нему делалось гигантское собрание сочинений, которое сейчас готовится к изданию. Он был там просто не нужен, а Донецк – довольно опасное место. Решили не рисковать и вернули.

- Есть ли сейчас предложения создать музей Стругацких? Интересно ли это вам? Какую роль в этом проекте мог бы сыграть этот архив?

– Про музей разговоров было много, но воз и ныне там, ничего не происходит. Конечно, часть этого архива можно было бы там выложить.

- Олигархи Стругацких не читают, и денег дать не готовы?

– Не знаю насчёт олигархов. Но несколько лет назад шла гипотетическая речь о том, что деньги даст город. Пока всё завяло.

- Если вдруг появится щедрый спонсор, для которого траты на этот музей не проблема?

– Возражать не стану.

- Какая книга Стругацких должна стать «настольной» в кабинетах современной российской власти?

– Это достаточно просто. «Обитаемый остров» и «Трудно быть богом». Сюжеты книг многое очень напоминают. Мягко говоря. Если для этих людей осталась ещё какая-то польза в литературе, может быть до них и дошло бы что-нибудь.

- Но в конце всё же о хорошем. О молодых. С какой книги стоит начать читать Стругацких современному школьнику, студенту? Вы сказали, что к вам в магазин мало приходит молодёжи.

– Начинать лучше, конечно, школьнику, чем студенту. Лично я начал с «Понедельник начинается в субботу», когда мне было 8 лет. Мне кажется, с неё можно начинать. А дальше те же «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Пикник на обочине». Чем старше человек становится, тем серьезнее книги. «Улитка на склоне», «Град обреченный». Студенту уже «начинать» поздновато…

- Будем надеяться ваши слова услышат родители. И, здорово, что в городе появилась «Площадь братьев Стругацких».

– Да. Спасибо.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
AK™
22 марта 2017 г. 23:32
Был недавно в доме на Победы 4, там этот Стругацкий висит на стенде ЖСК в списке должников по квартплате. А туда же.
Narsus
22 марта 2017 г. 23:18
Скучный человек.
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин поручил Медведеву заняться пляжами
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
Бурятский полицейский, пытавший подростка электрошокером, осужден условно
В России могут разрешить свастику в кино и учебниках
Организаторы "Евровидения" "глубоко разочарованы" запретом на въезд Самойловой
В Петербурге получили первый пучок протонов для лечения рака
Мужчина из Самары не доехал до Хельсинки со своим самоваром
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
Финнов будут кормить сверчками
Навальный отказался проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику
Леонид Исаев: Это отношения не Турции с Россией, а Эрдогана с Путиным
Вице-спикера подставили под удар
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
Обиженные “Шалтаем”
Дать взятку, лишь бы чиновников - на Марс
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем

Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших

фото с сайта twitter.com

У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

"ДТП и ЧП | Ленинградская область"

В ДТП под Ломоносовом пострадали люди

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.