Застрявших на колесе обозрения London Eye туристов снимают с аттракциона

Туристы, заблокированные на колесе обозрения в центре Лондона после атаки террориста, покидают аттракцион.

Об этом вечером 22 марта передает "Газета.Ru" со ссылкой на РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что наши гости покидают территорию London Eye», — сообщило руководство аттракциона.

Ранее сообщалось, что знаменитое колесо обозрения «Лондонский глаз» было остановлено после нападения возле парламента. Посетители застряли в находящихся на высоте кабинках аттракциона.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

"Фонтака" писала о том, что зарубежные СМИ сообщали о четырех погибших и 20 пострадавших в теракте. Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.