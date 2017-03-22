Нацбанк Украины вводит санкции против «дочек» российских банков

Национальный банк Украины (НБУ) по решению Совета национально безопасности и обороны страны вводит санкции против «дочек» российских государственных банков с 23 марта. Об этом говорится в постановлении финансового регулятора.

«Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках, и делают невозможным выведение капиталов из Украины», — говорится в тексте постановления.

"Фонтанка" писала о том, что 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении ряда российских банков. На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины сроком на один год ограничения введены в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ Банка и VS Bank. Российские финансисты восприняли это как сигнал к продаже своего бизнеса в соседней стране.