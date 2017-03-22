Свет вернулся в дома посёлка Лисий нос

Работы на подстанции, связанные с новыми технологическими присоединениями, завершены вечером 22 марта в посёлке Лисий нос в пригороде Петербурга. Потребители вновь получают электроэнергию.

Как сообщили "Фонтанке" в ПАО "Ленэнерго", подрядная организация компании завершила все необходимые работы и включила свет в домах жителей Морской, Деловой Кольцевой, Дачной, Майской и Парковой улиц в посёлке Лисий Нос.

Напомним, с утра среды там планово отключили электричество. Энергетики должны были закончить к пяти вечера, однако в итоге задержались на объекте примерно до 21:00.