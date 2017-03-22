Над тюремной больницей Петербурга летают iPhone

Во время прогулки в больнице УФСИН арестантам с воли прилетел сверток.

По информации «Фонтанки», оперативникам областной больницы имени Гааза УФСИН по Петербургу и Ленобласти 21 марта пришлось побегать за петербуржцем, перекинувшим через тюремный забор сверток. И именно в то время, когда во дворе гуляли арестованные.

Бережно завернутым оказался iPhone с новой сим-картой. Когда же молодого человека догнали, он натянул на глаза вязанную шапку, таким образом изображая личность, не ведающую, куда перекинул посылку.

В результате у его приятеля нет мобильного телефона, а у метателя – административные хлопоты в полиции.