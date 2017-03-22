Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России

"Руководствуясь пунктом «г» статьи 83 Конституции Российской Федерации, а также статьей 14 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", – говорится в сообщении.

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