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22.03.2017 21:37

Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России

Президент РФ представил парламенту кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации, сообщает 22 марта пресс-служба Кремля.

"Руководствуясь пунктом «г» статьи 83 Конституции Российской Федерации, а также статьей 14 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", – говорится в сообщении.

Набиуллина является председателем Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года.


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21.03.2017 15:36
Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему
Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
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13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
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ГК «ЦДС»
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ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
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02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
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