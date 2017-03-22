Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России
Президент РФ представил парламенту кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации, сообщает 22 марта пресс-служба Кремля.
"Руководствуясь пунктом «г» статьи 83 Конституции Российской Федерации, а также статьей 14 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", – говорится в сообщении.
Набиуллина является председателем Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года.