В Эстонии умер актер Лембит Ульфсак

22 марта на 70-м году жизни скончался эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак.

об этом сообщает err.ee. Издание не называет причину смерти актёра.

На счету Лембита Ульфсака десятки ролей в самых разных фильмах: "Арабелла – дочь пирата", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить" и других. Один из последних фильмов с его участием "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2015 году.