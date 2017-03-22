Теракт в Лондоне: 4 человека погибли, преступник уничтожен

По меньшей мере двадцать человек пострадали во время теракта на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании 22 марта. Позже четверо раненых скончались, в их числе офицер полиции, сообщает Би-би-си.

По словам медиков, некоторые пострадавшие получили "катастрофические ранения". В числе раненых три лицеиста из Франции, сообщает Parisien. По данным британских СМИ, ранения получили трое полицейских.

Преступник на автомобиле сбил на мосту несколько прохожих и бросил машину рядом с парламентом. После этого он ударил ножом остановившего его полицейского и был ликвидирован. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, передает РИА Новости.

"По всей видимости, машина проехала по Вестминстерскому мосту, заехала на тротуар, сбив несколько человек, доехала до парламента, где ее остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Не очень понятно, сколько в машине было человек – один или два. Один мог скрыться в процессе", — сообщил корреспондент Sky News.

Работа парламента приостановлена. Парламентариям запретили покидать здание, оно оцеплено. На месте теракта работают саперы. Полиция не исключает, что в наехавшей на людей машине находится взрывное устройство.

Также закрыта станция метро "Вестминстер" и несколько улиц в центре города. Резиденция британского премьер-министра оцеплена полицией, выход из нее запрещен. Газета Sun сообщила о "сотнях людей", заблокированных на колесе обозрения, расположенном недалеко от комплекса парламентских здания.