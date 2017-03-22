В городских автобусах в апреле начнут тестировать систему оплаты нового поколения

«Пассажиравтотранс» на двух маршрутах намерен протестировать новую систему оплаты проезда, которую разработал ИТМО. Оплатить поездку можно будет, в том числе, по звонку телефона.

Разработчики представили систему в ходе отраслевого круглого стола в Ленэкспо. Предполагается, что она позволит рассчитаться за проезд с помощью телефонного звонка или мобильного приложения. Во втором случае используется QR-код, либо данные о геолокации пассажира, которому надо подтвердить платеж. Кондуктор или водитель смогут принимать наличные, которые будут заноситься без сдачи на личный счет пассажира. Подобной аппаратурой оснастят маршруты 7 и 24 «Пассажиравтотранса», а также несколько автобусов «Третьего парка».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что до конца года «Газпромбанк» должен будет внедрить новую систему на автобусах ПАТ. В каждом из почти 2 тысяч автобусов появится валидатор, который сможет принимать оплату банковскими картами, а также поддерживать технологию Apple Pay и Samsung Pay.