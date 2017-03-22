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21:08 22.03.2017
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20:05
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19:43
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19:34
Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших
19:28
Жители Лисьего Носа остались без света
19:20
СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
19:13
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
19:06
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С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
18:53
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18:47
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18:40
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22.03.2017 19:46

Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест

Антон Медведев, член избирательной комиссии Санкт-Петербурга, на днях вышел из следственного изолятора. Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, мера пресечения ему изменена на домашний арест.

Медведев находился под стражей по подозрению в мошенничестве после того, как в мае 2016 года был задержан при получении 250 тысяч евро от бывших коллег.

Напомним, Антон Медведев попал под уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупных размерах осенью 2015 года: по версии следствия, он совместно с адвокатом Еленой Михно, конкурсной управляющей Еленой Болбиной и юристом Юрием Луконенко (убит 5 декабря 2013 года) в 2012-2013 годах пытался завладеть имуществом ЗАО «ОРМА», одним из владельцев которого являлся президент "Национального промышленно-инновационного фонда" и однокурсник президента России Владимира Путина Юрий Хмарин.

Во время расследования Медведев, как и другие обвиняемые по этому делу, находился под подпиской о невыезде. Пока 19 мая 2016 года в баре «ХХХХ» на 2-й Советской не был задержан оперативниками УФСБ при получении 250 тысяч евро. Эти деньги якобы могли помочь его коллегам избежать уголовной ответственности. После задержания Антон Медведев был помещен под стражу, но остался в составе петербургского избиркома.


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