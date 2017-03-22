В Учебном из травматики подстрелили пьяного петербуржца

Правоохранители обнаружили жителя Петербурга с двумя ранами на груди и одной на животе утром 22 марта в Выборгском районе. Оружие и стрелявшего пока не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», звонок в дежурную часть полиции поступил около половины восьмого утра в среду. В Учебном переулке возле дома 10, корпус 2, врачи забрали 33-летнего мужчину с тремя огнестрельными ранами. Вероятно, он получил их из травматического пистолета, однако подробности рассказать пострадавший не смог, так как был пьян.

Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.