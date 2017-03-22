Шестерых фигурантов дела о хищении при строительстве «резиденции Путина» арестовали

Шестерым петербуржцам, среди которых директор ФГУПа ФСО и его бывший зам, по делу о хищении 225 миллионов при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево Басманный суд избрал меру пресечения – арест. В СИЗО они проведут как минимум ближайшие несколько месяцев.

Следственный комитет уверен, что Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-гендиректор ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, а также трое петербургских коммерсантов – Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов вступили в сговор при поставке кондиционеров для президентского комплекса. За аппаратуру бизнесмены и кураторы госзаказа из ФСО получили двойную оплату. Трое из них отправлены в СИЗО "Лефортово", остальные – в "Матросскую тишину".

Всех фигурантов подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Каминов, помимо этого, заявлен как организатор преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), Кюнер, Торчинский — как его участники (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По информации нашего издания, раскрытию дела мог содействовать ныне арестованный по делу о контрабанде дорогого алкоголя совладелец строительной компании «Балтсрой» Дмитрий Михальченко. Как минимум трое арестованных по делу — Каминов, Кюнер и Торчинский в разное время работали в структурах, аффилированных с бизнесом Михальченко.