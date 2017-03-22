Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших

При взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадали 16 человек, в том числе грудной ребенок, двое погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

«16 жителям дома оказывается вся необходимая медицинская помощь на месте, трое человек доставлены в больницу», — уточнила Иванова.

Инцидент произошел около 16.00 мск на Изумрудной улице. Пожар произошел в результате взрыва, предположительно, бытового газа. Спасатели ликвидировали возгорание, при этом позже «Мосгаз» опроверг версию взрыва бытового газа. Заместитель генерального директора АО «Мосгаз» Дарья Распопова заявила, что специалисты «Мосгаза» провели проверку и установили, что все элементы системы газоснабжения не имеют разрушений, целостность газового оборудования не нарушена.