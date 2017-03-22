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22.03.2017 19:28

Жители Лисьего Носа остались без света

Из-за плановых работ поселок под Петербургом остался на весь день без света. Электричество вернется в жилые дома поселка ближе к восьми вечера 22 марта. Плановые работы, которые ведутся на подстанции весь день, продлены по согласованию с районной администрацией.

Жители Лисьего Носа остались без света около полудня в среду. По их словам, ни в жилконторах, ни в аварийной им не пояснили причину отключения. Как оказалось, в поселке проводятся плановые работы.

Как сообщили «Фонтанке» в ПАО «Ленэнерго», работы проводит подрядная организация компании. Работы, связанные с новыми технологическими присоединениями к подстанции №22, которая питает здания на Морской, Деловой Кольцевой, Дачной, Майской и Парковой улицах, завершатся после 20:00. Начались они в 10 утра и первоначально должны были быть закончены в пять вечера. «Ленэнерго» просит жителей Лисьего Носа с пониманием отнестись к временному ограничению электроснабжения. Результатом работ станет существенное повышение надёжности электроснабжения потребителей», – отметили в «Ленэнерго».


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