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22.03.2017 19:26

Setl City досрочно сдала ещё два дома в микрорайоне «Чистое небо»

Setl City досрочно сдала ещё два дома в микрорайоне «Чистое небо»
«Чистое небо»

Вслед за первой очередью квартала «Чистое небо», которая была сдана на прошлой неделе, Setl City ввела в эксплуатацию и вторую очередь, состоящую из двух домов, при этом один дом сдан на 3 месяца раньше, и ещё один – на полгода раньше срока.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Вторая очередь жилого комплекса, введённая досрочно, состоит из двух 5-ти и 6-ти секционных домов переменной этажности от 10 до 25 этажей, а также двух встроенно-пристроенных паркингов суммарно на 478 машиномест. В новых домах расположилось порядка 72 тыс. кв. м. квартир и 5,5 тыс.кв.м. встроенных коммерческих помещений.

Напомним, что в активной стадии строительства находятся также 2 детских сада на 190 мест каждый, один из которых планируется к сдаче уже в этом году. Всего микрорайон «Чистое небо» займёт территорию 98 га, где предусмотрено 1,3 млн. кв. м жилья, 14 объектов социальной инфраструктуры, целый ряд торгово-сервисных объектов, а также парк и благоустроенная набережная реки Каменка.

Справка о компании Setl City
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

 


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