СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица

Преступления у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица, сообщает телеканал Sky News.

Как утверждается, сначала автомобиль Hundai врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, ускорившись, врезался в ограду у здания британского парламента; выбежавший из него человек напал на полицейского с ножом.

Нападавший был нейтрализован полицией.

Ранее стало известно, что рядом со зданием парламента Великобритании в Лондоне произошла стрельба. Также стало известно, что полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший застрелен.

Позже автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту, в результате чего погибли пять человек.

Полиция Великобритании расценивает инцидент со стрельбой у здания парламента как теракт.

По сообщению российского посольства, россиян среди погибших и пострадавших пока не обнаружили.