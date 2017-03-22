Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне, передает ТАСС.

Об этом сообщили в российском посольстве.

Ранее сообщалось, что после атаки у здания английского парламента автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. В результате наезда погибли пять человек.

Стрельба произошла рядом со зданием парламента Великобритании в Лондоне 22 марта вечером. В результате стрельбы пострадали более десяти человек. Один полицейский получил ножевое ранение на территории парламента, нападавший застрелен.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй эвакуирована с территории парламента. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеозапись. По данным газеты, Мэй в окружении восьми полицейских, в том числе вооруженных, села в черный автомобиль.