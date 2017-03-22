Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне, передает ТАСС.
Об этом сообщили в российском посольстве.
Ранее сообщалось, что после атаки у здания английского парламента автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. В результате наезда погибли пять человек.
Стрельба произошла рядом со зданием парламента Великобритании в Лондоне 22 марта вечером. В результате стрельбы пострадали более десяти человек. Один полицейский получил ножевое ранение на территории парламента, нападавший застрелен.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй эвакуирована с территории парламента. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеозапись. По данным газеты, Мэй в окружении восьми полицейских, в том числе вооруженных, села в черный автомобиль.
Источник: «Газета.Ru»