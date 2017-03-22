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22.03.2017 19:06

СМИ: Автомобиль въехал в толпу рядом с британским парламентом, погибли пятеро

Автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне, сообщает Би-би-си.

По данным издания, в результате наезда погибли пять человек.

Ранее стрельба произошла рядом со зданием парламента Великобритании в Лондоне. В результате стрельбы пострадали более десяти человек на Вестминстерском мосту. Один полицейский получил ножевое ранение на территории парламента, нападавший застрелен.

Также сообщается, что премьер-министр Британии Тереза Мэй эвакуирована с территории парламента. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеозапись. По данным газеты, Мэй в окружении восьми полицейских, в том числе вооруженных, села в черный автомобиль. При этом на заднем плане были слышны звуки, похожие на стрельбу.

Источник: «Газета.Ru»


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