С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом

Следственный комитет России предупредил всех, кому придет письмо с электронной почты ведомства, о том, что в рассылке спам и сам комитет к ней не имеет отношения. Московские следователи ищут виновных.

Как сообщает СК РФ 22 марта, письмо с вирусом помечено как запрос и отправлено в ряд госучреждений и коммерческих фирм. Однако у опытных в общении с комитетом служащих рассылка сразу должна была вызвать подозрение – ведомство никогда не использует электронную почту для получения подобного рода информации.

«Следственный комитет России предупреждает, что никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и гражданам посредством электронной почты», – сообщает пресс-служба органа. Полученное письмо рекомендуется удалить не открывая.

Выяснить, кто разослал с ящика СК вирус, поручено главному следственному управлению ведомства по Москве.