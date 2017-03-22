Еще
21:09 22.03.2017
Пришлите свою новость!
20:05
В городских автобусах в апреле начнут тестировать систему оплаты нового поколения
19:46
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
19:43
В Учебном из травматики подстрелили пьяного петербуржца
19:34
Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших
19:28
Жители Лисьего Носа остались без света
19:20
СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
19:13
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
19:06
СМИ: Автомобиль въехал в толпу рядом с британским парламентом, погибли пятеро
18:59
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
18:53
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 марта
18:47
Напавшего на полицейского у британского парламента мужчину застрелили
18:40
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
18:33
Сторонники Навального придут на Марсово поле защищать "традиционные ценности"
18:26
УФАС не нашло ценового сговора у продавцов воды в Пулково
18:24
Около Манежа легковушку приковали цепью к столбу знака «Эвакуация»
18:15
Бурятский полицейский, пытавший подростка электрошокером, осужден условно
18:09
ФСБ и СК провели на "Торфяновке" обыски по делу о контрабанде оружия
18:06
В России могут разрешить свастику в кино и учебниках
18:03
Организаторы "Евровидения" "глубоко разочарованы" запретом на въезд Самойловой
18:01
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за «огненный» перформанс
17:58
Смольный готов показать Концепцию развития транспортной системы Петербурга
17:54
Басманный суд арестовал директора ФГУП "Атэкс" ФСО по делу о "резиденции Путина"
17:49
У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые
17:42
ЦБ попросил Путина разрешить делиться с силовиками банковской тайной
17:35
В Петербурге получили первый пучок протонов для лечения рака
17:28
Эксперт: Спрос начал уходить на вторичку, а застройщики пытаются его удержать
17:25
Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год
17:17
МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину
17:10
Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»
17:04
На развязке Левашовского шоссе и КАД поднимают КамАЗ
16:44
Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт
16:41
Экс-главу предвыборного штаба Трампа уличили в получении $40 млн за «работу в интересах Путина»
16:35
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"
16:28
В Ленобласти ввели три дня трезвости
16:21
Минфин не согласен с новой ценой на водку
16:15
Против Никиты Белых возбудили новое дело о взятке
16:09
Путин намерен продлить полномочия Набиуллиной
16:03
СМИ: «Коммунисты России» предложили вернуть советские паспорта
16:00
Совет Федерации одобрил запрет на создание юрлиц нежелательными организациями
15:55
Лопнувшую трубу на Турку починили
15:48
Мужчина из Самары не доехал до Хельсинки со своим самоваром
15:40
СБУ отчиталась о задержании членов «российской агентурной сети»
15:31
Синоптики прогнозируют в Петербурге штормовой ветер
15:27
Песков: Инициатива назначать главу РАН решением президента "не проистекает из Кремля"
15:20
Мединский назначил главу Музея архитектуры вопреки протестам сотрудников
15:15
ЗакС хочет ввести единого оператора конкурсов на организацию ярмарок
15:10
Снос хрущевок: Нужно ли Петербургу брать пример с Москвы?
15:04
Эксперты РФС не смогли разглядеть гол «Зенита» в ворота «Амкара» по дополнительным материалам
14:53
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
14:40
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
14:33
"ДП": Из-за Uber и "Яндекс.Такси" в Петербурге образовался рынок подключашек из более 100 фирм
14:25
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
14:19
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
14:11
Финнов будут кормить сверчками
14:08
Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
14:08
Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира
14:01
В ЗакСе ЛО потребовали отставки вице-губернатора
13:51
29 домов на Есенина остались без полноценного отопления
13:44
СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года
13:37
Песков: Путин проведет встречу с главой ЦБ
13:27
"ДП": За долги автохолдинга отдали здание "Гигант–холла"
13:21
Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы
13:19
Госдума окончательно освободила от уплаты налогов всех попавших под санкции
13:17
Навальный отказался проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино
13:16
Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей
13:08
Экс-соучредитель компании, повинной в аресте полковника ГУСБ в Петербурге, объявлен в розыск
13:01
Водитель легковушки, замеченной на месте ДТП со школьным автобусом, пришел в полицию
12:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой
12:54
Число малых предприятий в Петербурге сократилось на четверть
12:50
На севере КАД опрокинулся мусоровоз
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
22.03.2017 18:59

С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом

Следственный комитет России предупредил всех, кому придет письмо с электронной почты ведомства, о том, что в рассылке спам и сам комитет к ней не имеет отношения. Московские следователи ищут виновных.

Как сообщает СК РФ 22 марта, письмо с вирусом помечено как запрос и отправлено в ряд госучреждений и коммерческих фирм. Однако у опытных в общении с комитетом служащих рассылка сразу должна была вызвать подозрение – ведомство никогда не использует электронную почту для получения подобного рода информации.

«Следственный комитет России предупреждает, что никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и гражданам посредством электронной почты», – сообщает пресс-служба органа. Полученное письмо рекомендуется удалить не открывая.

Выяснить, кто разослал с ящика СК вирус, поручено главному следственному управлению ведомства по Москве.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00

КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro

Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
Сторонники Навального придут на Марсово поле защищать "традиционные ценности"
Демонический ЗакС
МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину
Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»
Экс-главу предвыборного штаба Трампа уличили в получении $40 млн за «работу в интересах Путина»
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"
Минфин не согласен с новой ценой на водку
Демонический ЗакС
Он вам не Демон
Кичеджи против Смольного
Кому нужен закон Макарова
Подарок к Пасхе для патриарха
Вбросил из благих побуждений
Крымская сауна особого назначения
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших

фото с сайта twitter.com

У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

"ДТП и ЧП | Ленинградская область"

В ДТП под Ломоносовом пострадали люди

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Шопинг в Финляндии: меньше "Фейри", больше ресторанов

Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.