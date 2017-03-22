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22.03.2017 18:47

Напавшего на полицейского у британского парламента мужчину застрелили

Мужчина, напавший на полицейского возле здания британского парламента, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает 22 марта Associated Press со ссылкой на лидера палаты общин Дэвида Лидингтона.

Информацию о том, что нападавший убит, также подтверждает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их словам, здание парламента оцеплено.

По данным полиции, возле здания парламента обнаружен автомобиль подозреваемого в нападении, проходит эвакуация, сообщает Би-би-си.

Полиция Лондона заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент, пока не будет доказано обратное», уточняет AP.

Агентство также сообщает, что очевидцы рассказывают об инциденте на Вестминстерском мосту. По их словам, автомобиль въехал в группу людей.

Источник: РБК


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