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22.03.2017 18:53
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«Фонтанка» за 60 секунд — 22 марта

Гибель депутата Павла Солтана могла произойти из-за отменной реакции водителя Land Rover. Он увернулся от встречной машины, которая через секунду влетела в непристегнутого вице-спикера.
 

«Ленэнерго» перекопало весь город, прокладывая свои электросети. А мы докопались до «Ленэнерго». Потому что пятилетку за год компания выполняла без соответствующих разрешений на раскопки.
 

Нужна ли Европейскому университету новая крыша, откуда у вуза средства на существование и дорогостоящие перестройки дворца Кушелева-Безбородко, когда депутат Милонов станет предметом для научного исследования — рассказал ректор Олег Хархордин.
 

Более четырех миллионов рублей за неполные три года «заработала» на откатах группа «братьев Агафоновых». Для эпических злодеев маловато будет, но еще 10 миллионов заблокированы на «братских» счетах.
 

Комитет по инвестициям Смольного фактически проигнорировал знаковую для предпринимателей выставку MIPIM, которая проходила в Каннах. Петербург был представлен только одним стендом с общей информацией. Ни слова о крупных инфраструктурных объектах. Даже презентацию Восточного скоростного диаметра не показали. Дешево и сердито.
 

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров опроверг, что плакат с «демоном ЗакСа» его обижает. Но пикетчиков от Мариинского дворца в полицию зачем-то забирали. Наверное, чтобы дать понять, насколько их плакаты спикеру безразличны.
 

«Полиция вызвала понятых, полиция изымает плакат, полиция описывает в акте Мефистофеля», – такие телеграммы слали своим коллегам оппозиционные депутаты ЗакСа из отдела полиции, куда увезли пикетчиков с тем самым Мефистофелем с головой спикера парламента. В тот же день спикер, якобы равнодушный к уже прилипшему прозвищу «демон», поручил ужесточить регламент заседаний.
 

Завершившийся биатлонный сезон опять принес по большей части одни разочарования. «Фонтанка» объясняет, почему российский биатлон, похоже, пробил очередное дно.
 

Компания Fort Group объявляет конкурс на новое имя для футбольного клуба «Тосно», который претендует на выход в премьер-лигу. Зачем переименовывать лодку, которая и так плывет неплохо, не уточняется.
 

Четверо решительных, но недальновидных задержаны за кражи номеров с 21 машины. Номера бросили тут же на улице, кучкой. Зачем? Пьяны, и заняться нечем.


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