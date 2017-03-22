Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала

Новым главным редактором «Ведомостей» стал руководитель интернет-вещания Первого канала Илья Булавинов. Об этом Republic сообщил источник, близкий к совету директоров «Бизнес Ньюс Медиа» (учредителя газеты).

Прежний главный редактор Татьяна Лысова объявляла, что покинет свой пост до конца первого квартала 2017 года. «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня», – поясняла она свое решение.

По словам члена совета директоров Андрея Шаронова, Лысова собиралась уволиться с поста главного редактора еще два-три года назад, «но решила повременить из-за смены акционеров». Журналист объявила об отставке за полгода «сознательно для гладкого процесса подбора преемника и передачи дел», утверждал Шаронов.

Булавинов начал работать на Первом канале в 2014 году. Ране он возглавлял сайт РИА Новости, до этого занимал пост главного редактора сайта «Коммерсанта».

В ноябре 2015 года, после принятия закона об иностранных владельцах СМИ, издание выкупил медиаменеджер Демьян Кудрявцев вместе с неназванными партнерами. Он оформил газету на свою жену – Яну Мозель-Кудрявцеву.