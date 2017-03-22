Сторонники Навального придут на Марсово поле защищать "традиционные ценности"

Петербургскому штабу Алексея Навального отказали в согласовании митинга "Он нам не Димон" на Марсовом поле 26 марта. Об этом сообщила "Фонтанке" 22 марта его глава Полина Костылева. Однако организаторы считают, что прекрасно впишутся в мероприятие "по защите традиционных ценностей", которое будет организовано на Марсовом в этот день; по их мнению, "не воровать" – это очень традиционная ценность.

"Комитет по законности меня вчера уведомил, что 26.03 с 10 до 20 часов с целью призвать к защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей там будет организовано мероприятие администрацией Центрального района, во время него будет задействовано все поле", – отметила Костылева.

По словам Костылевой, также Смольный отказал организаторам митинга на Малой Садовой улице и в Старопетергофском сквере, предложив митинговать на участке 16 Митрофаньевского шоссе.

"Мы не можем отказаться от запланированного мероприятия, уже очень много людей записалось в его группу, поэтому мы будем в 14 часов на Марсовом поле участвовать в проведении мероприятия администрации. Нам подходит эта тематика", – заявила Костылева.

Она уверена, что фильм "Он вам не Димон" – как раз про традиционные ценности – "не врать и не воровать". Участники оппозиционного мероприятия считают, что им найдётся место на Марсовом поле, они намерены петь песни, принести плакаты и водить хороводы.