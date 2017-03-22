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22.03.2017 18:26

УФАС не нашло ценового сговора у продавцов воды в Пулково

Петербургское УФАС России закончило внеплановую проверку стоимости воды на территории стерильной (последосмотровой, послетаможенной) зоны аэропорта Пулково.

Как сообщает ведомство 22 марта, поводом для нее стали обращения двух граждан. По мнению одного из них, цены на данный продукт завышены в 4-5 раз по сравнению с территорией послетаможенной зоны. Второй заявитель не исключил, что «руководство аэропорта, служба безопасности и коммерсанты вступили в сговор, протаскивая в чистую зону заведомо запрещенный товар (больше объема 0,1 литра)».

В ходе проверки УФАС было установлено, что на территории стерильной зоны осуществляют продажу воды 12 хозяйствующих субъектов. Стоимость 0,5 л воды варьируется от 42 рублей до 115 рублей. Также любой вылетающий из Пулково гражданин может приобрести стакан чистой воды за 20 рублей в торговых автоматах.

Кроме того, холодная вода, подаваемая ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в туалетных комнатах аэропорта, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

«Таким образом, признаки сговора хозяйствующих субъектов на рынке продажи воды в стерильной зоне аэропорта Пулково не установлены», – отмечают в ведомстве.

Проверка ценообразования в кафе и ресторанах послетаможенной зоны еще не завершена. Об итогах этой проверки будет сообщено позднее.


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