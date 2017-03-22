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22.03.2017 18:06

В России могут разрешить свастику в кино и учебниках

Минкомсвязи предложило разрешить показывать нацистскую символику в кино, учебниках, книгах и так далее. Ведомство подготовит проект федерального закона. Уведомление об этом размещено 22 марта на сайте нормативных правовых актов.

«В соответствии с действующим законодательством, правонарушением является любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, что не позволяет эффективно применять данную законодательную норму, поскольку по формальному признаку под нее подпадает, например, любая кино- и телепродукция о Великой Отечественной войне», — говорится в описании проблемы.

В России регулярно судят за демонстрацию нацистской символики — это административное правонарушение. В декабре 2015 года жителя Ульяновска оштрафовали за то, что он нарисовал свастику в подъезде для отпугивания наркоманов. В марте 2015 года в Смоленске оштрафовали журналистку Полину Данилевич, которая разместила «ВКонтакте» фотографию своего двора времен немецкой оккупации — на ней оказались немецкие солдаты с флагом со свастикой. В том же месяце была оштрафована жительница Улан-Удэ Мария Бурдуковская — в ее записи о граммар-нацизме также заметили нацистскую символику.

Сейчас запрет нацистской символики прописан в трех законах, причем в разных формулировках, поэтому разные ведомства и разные суды по-разному трактуют основания для наказания. Роскомнадзор, например, объяснял, что демонстрировать символику без ее пропаганды можно.

Источник: "Медуза"


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