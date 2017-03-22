Организаторы "Евровидения" "глубоко разочарованы" запретом на въезд Самойловой

В Европейском вещательном союзе (ЕВС), организующем конкурс «Евровидение», объявили 22 марта, что «глубоко разочарованы» решением Украины запретить въезд российской участнице Юлии Самойловой. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Мы должны уважать законы принимающей конкурс страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку оно, как нам кажется, противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в сердце наших ценностей», — сказано в тексте.

В ЕВС пообещали «продолжить диалог с украинскими властями» с целью обеспечить участие в конкурсе всех заявленных артистов.