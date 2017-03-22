«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за «огненный» перформанс
Крупный денежный штраф придется выплатить футбольному клубу «Зенит» за своих болельщиков по итогам матча 20-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0).
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) сегодня, 22 марта, оштрафовал петербургскую команду на 100 тысяч за использование пиротехники на трибунах.
Судя по всему, под санкции попал перформанс зенитовского виража «Огонь и сила», представленный на последних минутах встречи.
Напомним, в той игре «Зенит» победил со счетом 2:0.