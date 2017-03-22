Сергей Мовчан: Торговля — это не спокойная прогулка по миру бизнеса

Почему губернатор сравнил петербургские магазины с сельпо, кому следует готовиться к «ночи длинных ковшей», и когда хотя бы чиновники начнут носить одежду от местных дизайнеров, «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Сергей Мовчан.

На днях губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сходил в магазин, и ему там не понравилось. Продают все от мяса до гвоздей, а качество явно не соответствует заявленному, пояснил он, и дал наказ навести порядок ответственным чиновникам. О том, что именно не устроило главу города и как Смольный намерен противостоять засилию «сельпо», интернет-канал [Фонтанка.Офис] расспросил вице-губернатора Сергея Мовчана, курирующего потребительский рынок, промышленность и госзаказ.

- Критика губернатора прозвучала в адрес небольшого магазина шаговой доступности в Петроградском районе. Значит ли это, что город отказался от поддержки малого бизнеса в пользу крупных сетевых игроков, которые будут строить большие красивые магазины?

– У нас уже самое большое количество сетевых магазинов – на них приходится 57% всего розничного оборота, тогда как в целом по России около 20%. Бояться этого не надо. Но губернатор говорил о другом, а именно о развитии специализированных магазинов, где молоко не будет лежать рядом с селедкой, — условно «хлеб-булка»...

- Чтобы было как в Советском союзе, когда человек ходил за хлебом в булочную, за молоком – в молочный и так далее? Будет ли это удобно для людей?

– Ничего страшного я здесь не вижу. У человека должна быть возможность прийти в магазин шаговой доступности и купить определенный ассортимент или поехать в сетевой магазин, чтобы, что называется, затариться на несколько дней.

Но давайте в крайности не будем впадать. Никто не собирается одним махом всех закрывать.

Сейчас комитет по развитию предпринимательства проводит исследование того, какие несетевые магазины существуют в городе, где они расположены. Потом город выработает программу поддержки и развития форматов шаговой доступности, где будут торговать конкретными товарами или группами товаров. Мы должны создать почву, чтобы у людей появился стимул открывать подобные магазины, им было это выгодно, а населению было удобно.

- А если не секрет, ваша семья где закупается едой? Правда ли, что у чиновников свои поставщики продуктов питания?

– У нас нет специально обученного человека, который бы приходил и закупал то, что нужно. Существует ряд магазинов, которые мне нравятся. Там отвечают за качество, там тебя всегда встретят, и это не только сетевые магазины. У меня рядом с домом есть очень уютная пекарня, есть пироговая, периодически мы с женой балуем друг-друга.

Но я хочу поддержать нашего губернатора. Когда я захожу в некоторые магазины, они действительно напоминают сельпо в деревне у бабушки.

- На днях Петростат опубликовал статистику по малому бизнесу. На 25% за последний год сократилось число таких предприятий. Это тревожный сигнал или наоборот оздоровление рынка?

– Ничего сверхъестественного и страшного в том, что вы говорите, нет. Торговля — это не спокойная прогулка по миру бизнеса. И когда предприниматель собирается завести свое дело, он прекрасно понимает, что он рискует своими средствами.

- Кстати о риске. Когда произошла зачистка павильонов на Сенной площади, предприниматели начали готовиться к «ночи длинных ковшей» по примеру Москвы...

– Вы сказали зачистка, я бы употребил «благоустройство». Анализ обращений горожан показал, что большинство за то, чтобы наш город приобретал цивилизованный вид. С незаконными торговыми павильонами и ларьками нужно бороться.

- Смольный еще в ноябре 2016 года собирался составить список объектов, которые пойдут под снос как недосогласованные и уродующие облик города. Первым номером значился рынок на проспекте Ветеранов. Но пока он остался на своем месте.

– На проспекте Ветеранов, насколько мне известно, часть павильонов установлена на законных основаниях. Остальное давайте проверять.

- Но есть ли оценка, сколько всего таких незаконных объектов и какой ущерб они наносят бюджету города?

– К сожалению, оценки ущерба пока нет. Но здесь важна больше не финансовая сторона, а развращающий эффект для людей, которые собираются честно торговать. Что касается количества, в прошлом году, подразделение при КИО, которое занимается сносом незаконных построек, несколько сот точно демонтировало.

- Давайте теперь от торговли перейдем к промышленности. Смольный на место закрывшегося завода General Motors хотел пригласить другого автопроизводителя. На какой стадии сейчас переговоры?

– Давайте начнем с того, что у этих законсервированных цехов есть собственник. Сейчас пошли разговоры о том, что одно из больших европейских автомобильных предприятий собирается его купить — то ли Renault, то ли Peugeot.

- PSA, в которую входит Peugeot, уже договорилось о покупке марки Opel, которая входила в состав GM.

– Я не видел, чтобы сделка была закрыта. Поэтому говорить, что появился новый собственник у этого предприятия, с которым нужно будет общаться, мы не можем. Но правительство города заинтересовано в том, чтобы эти пустующие законсервированные площади не гуляли, и чтобы там возникло работающее предприятие по выпуску автотранспорта.

- Недавно в Смольном был создан Совет по конверсии, который будет помогать оборонным предприятиям, столкнувшимся с сокращением госзаказа. Не получится ли здесь повторения советского опыта, когда конверсионная продукция оказалась, мягко говоря, не очень востребованной?

– У нас на прошлой неделе состоялось первое заседание. Рассматривали презентацию двух проектов — Завода Карла Либкнехта и Тракторного завода, который находится на территории Кировского завода. Руководство завода Карла Либкнехта говорит о создании производства продукции для Водоканала и ГУП ТЭК. Тракторный завод хочет производить уборочную технику не только для нашего города, но и других регионов. Будем помогать.

- Например, как?

– Есть хороший инструмент — Фонд развития промышленности, на который в прошлом году из бюджета было выделено 1 млрд рублей. С начала его работы было подано 28 заявок на сумму 2,5 млрд рублей. Но выделено только 384, 2 млн рублей пяти предприятиям Задачи раздать эти деньги нет.

Кроме того, комитет по промышленной политике проводит переговоры с федеральным фондом развития промышленности по софинансированию. С учетом того, что было принято решение докапитализировать наш фонд еще на 500 млн рублей, общая сумма может получиться значительной. В планах фонда начать работу по лизинговым проектам, а также расширить диапазон выдачи льготных займов - нижний порог надо уменьшить до 30 млн, а верхний, наоборот, поднять до 150.

- В прошлом году промпроизводство в Петербурге росло опережающими темпами по сравнению с Россией в целом. Но в этом году резко затормозилось. Мы исчерпали позитивный эффект от девальвации рубля?

– Надо посмотреть, что произошло. По статистике в январе-феврале автопром прибавил 24,6% по сравнению январем-февралем 2015 года. При том, что в прошлом году предрекали крах этой отрасли. «Пищевка» в прошлом году дала рост очень приличный.

- Но в этом году он сильно замедлился.

– Давайте будем смотреть, почему это произошло и по каким секторам. Кроме того, с Нового года начала использоваться новая система подсчета Петростата, поэтому тут тоже нужно понять, что было включено и что, наоборот, не учитывается.

Могу сказать, что выросло производство лекарств. Мы с гордостью можем сказать, что стали фармацевтической столицей России. Кто-то меня обвинит, что это хвастовство. Но возьмем «Биокад», который занимается производством собственных противоопухолевых препаратов, «Полисан», который в сотрудничестве с американской фирмой (Pfizer — прим. ред.) начала идти к созданию собственных лекарств. К слову, когда подписывалось соглашение, американская сторона была вынуждена получать разрешение в Госдепе — санкции же у нас — и они получили его, и они пришли. Или компания «Герофарм» — тоже выходит на производство собственных лекарственных средств. Это те точки роста, которые мы должны лелеять и дальше создавать условия, чтобы они производили эти вещи.

- Кстати, о новых точках роста — Смольный в прошлом году решил поддерживать местных дизайнеров. Продвигать марки на своем примере чиновники будут? Может быть, костюм уже петербургского производства?

– Не буду врать [заглядывает под полу пиджака в поисках бирки — прим.ред]. Но когда мы поставили перед собой цель превратить Петербург в центр легкой промышленности и делали модные показы и круглые столы, я познакомился с несколькими ребятами, которые занимаются изготовлением одежды. Я пришел к мастеру, мы с ним начали шить, но он немного приболел, и пока костюм висит у него невостребованный. Но я заказал костюмы еще у двух молодых мастеров. И я думаю, в следующий я вам покажу, что то, что на мне надето, сделано в Петербурге.

Галина Бояркова, Венера Галеева

«Фонтанка.ру»