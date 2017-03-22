Смольный готов показать Концепцию развития транспортной системы Петербурга

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) готов представить общественности Концепцию развития транспортной системы Санкт-Петербурга. Как сообщили "Фонтанке" 22 марта в ведомстве, это пока не окончательный вариант документа, доработать его смогут жители Петербурга.

"Мы готовы сообщить о старте приема предложений граждан по Концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга. Предложения и замечания по разработанному документу принимаются в свободной форме по электронной почте kts@ctpspb.ru до 01 апреля 2017 года", – уточнили в КРТИ. Сам текст документа будет опубликован на официальных ресурсах комитета и Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга.

В Смольном уточняют, что в рамках Концепции разработаны схемы развития метрополитена, городского пассажирского транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, сформирован поэтапный перечень мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта. "Основной целью разработки Концепции является подготовка обосновывающих материалов для транспортного раздела нового Генерального плана Санкт-Петербурга, актуализация и корректировка некоторых положений транспортной стратегии Санкт-Петербурга, а также подготовка предложений по корректировке государственных программ Санкт-Петербурга", – сообщают в КРТИ.

В комитете обещают, что предложения общественности будут "тщательно рассмотрены специалистами КРТИ и по возможности учтены в документе". После 1 апреля, когда будут закончен сбор пожеланий горожан, Концепция будет вынесена на общественные слушания.

Напомним, черновик концепции развития транспортной инфраструктуры активисты-урбанисты Санкт-Петербурга обсудили еще в январе. Неокончательную версию документа тогда представил общественник, эколог, глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. "Спросят, откуда документ? Отвечайте – Карпов всех сдал", – пошутил он тогда.

Общий объем масштабных дорожных строек Петербурга, которые были указаны в черновике, превысил три триллиона рублей. Участники обсуждений тогда пришли к выводу, что разработчики Концепции включили в нее несколько заведомо нереализуемых и спорных проектов.