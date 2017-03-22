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22.03.2017 17:54
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Басманный суд арестовал директора ФГУП "Атэкс" ФСО по делу о "резиденции Путина"

Директор ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов проведет в СИЗО два месяца по делу о хищении 225 миллионов при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Басманный суд в Москве 22 марта принял решение арестовать его.

Как стало известно "Фонтанке", Следственный комитет уверен, что Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-гендиректор ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, а также трое петербургских коммерсантов – Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов вступили в сговор при поставке кондиционеров для президентского комплекса. За аппаратуру бизнесмены и кураторы госзаказа из ФСО получили двойную оплату, что вылилось в возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По информации нашего издания, раскрытию дела мог содействовать ныне арестованный по делу о контрабанде дорогого алкоголя совладелец строительной компании «Балтстрой» Дмитрий Михальченко. Как минимум трое арестованных по делу — Каминов, Кюнер и Торчинский в разное время работали в структурах, аффилированных с бизнесом Михальченко.


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