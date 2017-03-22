Демонический ЗакС

Оппозиционные депутаты в петербургском ЗакСе устроили демарш против давления на своих помощников. В ответ спикер Макаров, якобы равнодушный к прозвищу Демон, поручил ужесточить регламент заседаний.

Утро 22 марта в ЗакСе началось со скандала. Помощницу Оксаны Дмитриевой Ольгу Яковлеву не пускали в Мариинский дворец. Ранее ей заблокировали постоянный пропуск за участие в акции на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора РПЦ. После этого Яковлева ходила работать в Заксобрание по временному удостоверению, однако накануне заработалась и ушла из дворца не в 18, а в 18.30. Именно нарушение пропускного режима ей и вменили, отказавшись пускать на работу в среду и по временному документу.

На защиту своей помощницы уже во время заседания выбежала в холл Оксана Дмитриева, за ней – Максим Резник и Борис Вишневский. Не дождавшись положительного решения вопроса о пропуске Яковлевой, депутаты устроили пресс-конференцию, заявив о давлении на оппозицию через их помощников. Только они сделали это заявление, как к прессе вышла пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко и сообщила, что вопрос с доступом помощницы Дмитриевой решён.

Когда оппозиционеры вернулись в зал, заседание парламента уже вовсю шло. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, увидев Дмитриеву, Резника и Вишневского, нахмурился и сделал выговор: "Вы нарушаете трудовое законодательство", тем не менее депутатские ключи для голосования парламентариям разблокировал.

Спустя буквально 10 – 15 минут после рассмотрения ряда законопроектов, в частности о том, чтобы сохранить бюджетную поправку, процесс остановился: Дмитриева, Резник и Трохманенко попросили перерыв по вопросу о чипировании собак, однако вместо заявлений о животных покинули зал заседаний и позвали за собой журналистов.

"Это нарушение Конституции, что нашим помощникам не дают выходить на митинги, мы будем обращаться в прокуратуру», – заявили депутаты прессе, пояснив, что аппаратчики ЗакСа, устроив проверку, и сами нарушают закон о госслужбе.

"Ведь, делая выводы и давая оценки, они нарушают нейтралитет. Не говоря уж о том, что они рушат авторитет государственного органа своим поведением», – сказала Оксана Дмитриева.

По их возвращении глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко попросил слово и обратил внимание на то, что оппозиция фактически срывает заседание вместо работы по существу вопроса. Спикер Макаров на жалобу своего однопартийца тут же отреагировал, и явно не в стиле христианского всепрощения.



"Нужно, чтобы возможность брать перерыв была только тогда, когда это поддержит большинство. У нас демократия. (В зале раздались смешки. – Прим. ред.). Не я первый начал. Внести изменения в регламент», – приказал полковник главе комитета по законодательству Денису Четырбоку. Тот, как показалось со стороны, боролся с желанием козырнуть и ответить "есть".

В это же время у входа в ЗакС стояли пикетчики. Уже второй день гражданские активисты выходят к Мариинскому дворцу с плакатами "Демон ЗакСа". Бумагу с такой надписью неизвестный молодой человек принёс на митинг 18 марта на Марсово поле, на картинке был изображён сбитый на Петроградской стороне Мефистофель с головой Вячеслава Макарова. Позже именно этот плакат показали помощникам оппозиционных депутатов в рамках проверки, организованной спикером. По ЗакСу разнеслось: председатель обиделся. Помощникам вменялось нарушение закона о госслужбе, в рамках которого запрещено критиковать своё руководство, а по словам сотрудников аппарата, также еще и участвовать в политической деятельности. Наказание обещали суровое.

Пока депутаты заседали, на улице происходили разборки. Начальник отдела безопасности эксплуатации Мариинского дворца Кирилл Саулькин обратился в полицию: по его мнению, плакат активистов оскорблял спикера. Интересно, что Саулькин не простой служащий парламента, он имеет притяжение к родному Макарову Петроградскому району, а именно – сын районного судьи. В предыдущем созыве он работал в финансово-бухгалтерском управлении. В связи с жалобой Саулькина, который, вероятно, должен был тоньше других понимать чувства спикера, избранного от Петроградки, двух активистов увезли в отдел полиции. Выручать уже их, вновь бросив коллег в зале заседания, поехали Дмитриева и Вишневский.

Почти ежеминутно парламентарии телеграфировали оставшимся в ЗакСе товарищам из отдела: полиция вызвала понятых, полиция изымает плакат, полиция описывает в акте Мефистофеля. Политики действовали ультимативно и сразу заявили, что не уедут, пока активистов не отпустят. Так и произошло: только когда заседание уже закончилось, пикетчиков отпустили без составления протоколов, а оппозиционеры вернулись в Мариинский дворец.

Как раз в это время спикер отвечал на вопросы журналистов: их интересовало, почему же единороссу так не понравился плакат.

"Меня абсолютно такие вопросы не интересуют, чего вы прицепились к этому плакату? Я занимаюсь политической деятельностью. Любая информация о политике, кроме некролога, – это хорошо», – убеждал Макаров в том, что к сравнению с демоном он равнодушен.

Между тем в течение дня продолжалась служебная проверка помощников депутатов. Их опрашивали в отделе кадров, задавали вопросы о выступлениях, резолюции, флагах и о том, как они узнали о градозащитном митинге. Позиция проверяющих не поменялась: в аппарате по-прежнему называют служащих нарушителями.

Ксения Клочкова,

"Фонтанка.ру"