ЦБ попросил Путина разрешить делиться с силовиками банковской тайной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассчитывает на получение права на передачу силовым структурам документов с банковской тайной, если это необходимо для быстрого возбуждения уголовного дела против банкиров, передает 22 марта «Россия 24».

На встрече с президентом Владимиром Путиным Набиуллина также отметила, что по этому вопросу взаимодействие с силовиками осложняется тем, что у правоохранительных органов часто нет достаточных оснований, чтобы быстро возбудить уголовное дело, «потому что они не получают соответствующую информацию (составляющую банковскую тайну), а могут получить ее только после возбуждения уголовного дела».

«Поэтому предлагаем в тех случаях, когда мы видим признаки таких правонарушений, передавать документы, которые составляют банковскую тайну, именно в этих случаях для того, чтобы быстрее возбуждались уголовные дела, для того, чтобы можно было более эффективно применять ответственность к собственникам и менеджерам таких банков», — добавила глава ЦБ.

В свою очередь Путин подчеркнул, что такая мера позволит в том числе «гарантировать возврат вкладов».

Набиуллина заключила, что это будет способствовать возврату вкладов, потому как очень часто банкиры начинают в последние дни перед отзывом лицензии «очень быстро выводить активы, и здесь важно защитить права вкладчиков и кредиторов».

В начале февраля Набиуллина заявила, что ЦБ работает над созданием возможностей направлять правоохранительным органам данные, содержащие банковскую тайну, для расследования вывода активов из банков.