Геннадий Орлов: Окончание сезона будет еще более непредсказуемым

Каков вклад "Спартака" в эмоции чемпионата России по футболу, есть ли связь между 5 годами службы в КГБ и ситуацией в судейском корпусе, и в чем ошибся Луческу, - "Фонтанке" объясняет легенда комментаторской профессии Геннадий Орлов, человек, комментирующий футбол почти полвека.

- Мы с вами разговариваем ровно за треть турнира до конца. Всех, от "Спартака" до тульского "Арсенала", трясет.

– Эти эмоции естественны: на кону большие деньги. И все больше опасность их потерять. Надо сказать, что это обострение происходит благодаря "Спартаку". Пока "Спартак" не шел на первом месте, было поспокойнее. Когда "Спартак" вышел в лидеры, он всколыхнул те миллионы, которые всегда за него болели, сработало. Я хочу сказать про "Зенит": для всех загадка, что происходит с "Зенитом". Вроде бы осенью начали, все хвалили, была потрясающая оценка московских журналистов. Ни одного отрицательного отзыва.

Я 12 лет уже занимаюсь футбольной наукой, и с научной точки зрения могу сказать: были определенные просчеты у Мирчи Луческу. Он предложил новую систему подготовки к весенней части. Но он не учел одного. Все-таки для того, чтоб внедрять реформы, нужно подготовить атмосферу. А ребята в "Зените", особенно из Европы приглашенные, это футболисты устоявшиеся, они знают себе цену, знают свои контракты. Они приехали в Россию как академики.

- Они видели много межсезоний.

– Конечно. И вдруг они почувствовали, что происходит что-то не то.

- С трапа самолета выходишь на поле.

– Они понять этого не могли. Потому что их стереотипы уже не поменять. Работал бы Луческу с ними года два-три – они могли бы его понять. К чему это привело? Основа футбола – это физическая готовность игроков. И если футболисты не готовы, то техникой-тактикой высокий темп не сохранить. А высокий темп сегодня необходим. Таким образом ты позволяешь командам-соперницам за счет беготни все выровнять.

- "Амкар"-"Зенит".

- Конечно. И "Анжи"-"Зенит". Сейчас, я думаю, дела будут получше. И обратите внимание: у "Зенита" всегда по весне определенные проблемы.

- Вне зависимости от системы "весна-осень" или "осень-весна".

– Это связано с тем, что Петербург – северный город.

- Мало солнца?

– Всего мало. Это все влияет. Негде тренироваться, холодная погода после южного сбора, отсутствие травяных покровов. Все это в комплексе сказывается, и не надо на это закрывать глаза. Даже Виллаш-Боаш, который выиграл 5 из 6 матчей в группе Лиги чемпионов, не смог подготовить команду к матчам плей-офф. Он потом сказал, что нужно было начать подготовку на неделю раньше, чтоб подойти к матчам против "Бенфики" в оптимальной форме. Те не подошли. И эти не подошли. Эти вообще подползли. Нужно было вбежать в матчи против "Андерлехта".

- Да, мы видели, как Иванович входил в сезон.

– Еще момент: Луческу предлагали привезти команду в Петербург до игры в Брюсселе. Это не вопрос денег был. На день или два. После победы 3-1 на "Петровском" Данни дает интервью и его спрашивают: "Как же так? Неделю назад была одна команда, сегодня другая". Данни отвечает: "Ну, мы же домой приехали".

- Вы имеете в виду, что перед игрой в Брюсселе "Зенит" не заезжал в Петербург?

– Ну конечно. С точки зрения науки – это просчет. Как подтянуться? Есть набор игроков, в стартовом составе на игру против "Арсенала" – три дебюта в Петербурге, и эти ребята потащили команду. Это хорошо. Сейчас все будут подходить к форме. Если даже Кержаков вышел и выглядел прекрасно. Кстати, появление Кержакова – это работа Тимощука. Я Толю спросил: "Ну как?", он в шутку ответил "Человек 5-6 – я уже поработал". Это же самое важное: сближение в команде. Если игроки не будут играть за тренера... Когда футболисты приходят играть в команду, к кому они идут? К клубу? Да забудьте вы об этом.

- Болельщики хотят верить, что за Ростральные колонны.

– Ну конечно. Даже большие зарплаты потом. Первый фактор – тренер. Он должен быть авторитетным в глазах игроков. Посмотрите на Семака. Он привез Беленова, и сколько Беленов уже сделал для "Уфы"?

- Кстати, Семак в "Уфе" - это явление? Вообще же нет молодых российских тренеров в чемпионате.

– Я думаю, это явление, которое нужно холить и лелеять.

- Это же ваше продюсирование.

– Это было предсказуемо. Я видел Семака, знал его, видел, как он хочет. Я думаю, к слову, что и Андрей Тихонов превратится в хорошего тренера. Семак прекрасно понимает, что он сам из себя представляет. У него есть жизненная концепция. Он просто умный человек. Не догматик. Есть тренеры, которые говорят: "Забудьте, что было до меня, давайте жить по-новому". Семак поинтересовался, как команда отдыхает, играет ли у них музыка в раздевалке. Ведь в "Зените" музыка играла и в раздевалке, и в самолете до прихода Мирчи. А сейчас этого нет. Это уже потеря микроклимата, той химии, о которой все тренеры мечтают.

- Возвращение Данни вас удивило? Трижды рваные крестообразные связки и возвращение в команду мастеров.

– Вот еще один момент. Ведь он сам себя тренировал. И он лучше выглядит, чем остальные. Это разве не так? Вот и все. Данни, тот который был до травмы, не был самым ярким игроком в команде. А сейчас он самый яркий на футбольном поле. А где же игроки сборной? Дзюба, Кокорин, Шатов?

- "Спартак" Карреры – это явление?

– "Спартак" подтянулся по игровой дисциплине, по дисциплине за пределами поля, стал посерьезней. Футболисты прониклись чувством и желанием во что бы то ни стало добиться результата. Это их объединяет. Но что касается постановки игры, то ее нет. Игра сейчас зависит от индивидуальных действий того или иного футболиста. Защитники – кто был, тот и остался. Кутепов пока подающий надежды. Он еще не игрок для Лиги чемпионов. Таски – не игрок для Лиги чемпионов. Боккетти. Сколько же из-за них пропустил "Спартак" голов? Каррера, думаю, вынужден их ставить. Ему просто некого ставить. Раньше в Россию не очень хотели ехать, сейчас совсем не хотят. В том числе и по политическим причинам, об этом не надо забывать. Есть жены, есть родственники, и все это влияет. Мы не можем лупить такие же деньги, какие лупит Китай.

- Про Китай мало пишут плохого.

– Да. Во всяком случае оттуда мало что доходит. Думаю, пишут, но не доходит: где-то в районе Великой китайской стены стоят эти радары.

- Хорошо. Возвращаясь в чемпионат России. Петербуржец Илья Геркус помогает "Локомотиву" вернуться в элиту, работая вместе с легендой отечественного тренерского цеха Юрием Семиным, который сменил "петушок" на модную кепку. Ваши впечатления?

– Я слежу за этой ситуацией, Семин мой приятель большой, и с Геркусом мы в прекрасных отношениях. Геркус поначалу сделал одну ошибку: он хотел строить клуб начиная со спортивного директора, с Игоря Корнеева. Я об этом со стороны сужу. Были поиски тренеров. Были разные кандидатуры. У Геркуса был выбор: ставишь нового тренера, не Семина, любая неудача – и ты улетаешь вместе со своим ставленником. Берешь Семина – тебе простят все. Юрий Палыч, когда пришел, спросил: "Зачем нам Корнеев?". Корнеев ушел через 2-3 месяца. Это естественный процесс. Не может спортивный директор не быть единомышленником главного тренера.

- В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада декларирует свое желание выйти в Премьер-лигу.

– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.

- Возвращаясь к "Тосно": город может потянуть две аудитории?

– Да спокойно. Думаю, и три потянет. Другое дело, что им нужно придумать, как заинтересовать аудиторию. Команда дерзкая. Новичок. Команда 21 века. Им нужны настоящие связи с общественностью. Начнут отбирать очки у всех – и будет дерби, "Зенит"-"Тосно".

- Молодые опять же.

– Конечно, молодые. Они пока "зенитовцев" не берут". Богаев, Палиенко, Марков – и все. Я сперва играл за "Зенит". Потом ушел в "Динамо". Это были антиподы.

- На идеологическом уровне?

– Абсолютно. Могу даже тайну открыть: проводился Кубок комсомола. Был матч "Зенит"-"Динамо". Нам в "Динамо" обещали двойные премиальные за победу над "Зенитом", и в 1968 году мы команду Фальяна обыграли.

- В тех рублях это сколько было?

– Сейчас тебе скажу. Те рубли забыл уже. Рублей по 150.

- Больше зарплаты инженера.

– Да, приличные деньги. 150 рублей за одну победу. Обычно мы получали рублей по 40 – премиальные же зависели от посещаемости к тому же. Когда я играл в "Зените", зарплата в профкоме "ЛОМО" у меня была 199 рублей. В "Динамо" – 160. Это были высшие ставки. Ленинград был городом, где больших доплат не было. Но поддерживали. Сейчас уже нет Советского Союза, поэтому я могу сказать: одна пожарная часть мне подбрасывала. Я был счастлив, когда пожарным повысили зарплату по стране. Моя тоже выросла.

- Это были личные симпатии начальника пожарной части?

– Нет, это общество "Динамо". Были ребята, которые получали что-то с завода "Энергия". Первым, кто сделал доплаты, был Фальян. Он приехал в горком и сказал: "Вы хотите, чтоб я выигрывал, а с судьями не работаете". Он был первым, кто оградил базу в Удельном парке забором: до того там был проходной двор. И при нем зарплаты вышли на какой-то приличный уровень. Приходил он, кстати, когда "Зенит" был чуть ли не на последнем месте.

- Очень интересно. Попробуем вернуться из 1968 в 2017. За последние 10 лет не помню такого количества новостей о судействе.

– Я всегда говорю: судей не надо трогать.

- В каждом туре есть повод.

– Так и раньше было. Но об этом меньше говорили. Такая атмосфера создалась, связанная с руководством судейского аппарата...

- Вы про Будогосского?

– Ну да. Он, наверное, хороший мужик. Школу сделал. Я прочитал материал о нем. 5 лет в КГБ работал. Наверное, замечательный человек. Но в российском футбольном судейском мире мало авторитетов, особенно для тренеров. Иванов Валентин – авторитет. Левников. Бутенко. Они работали на чемпионатах мира. Они были задействованы в системе ФИФА. Будогосский нигде не участвовал.

- Он работал в КГБ.

– И он говорит: только бог мог увидеть гол "Зенита" "Амкару". Это конец. Это, конечно, влияет.

- Очень непростая ситуация в турнирной таблице.

– Еще 10 игр. Я же сказал: я не вижу хорошей, накатанной игры у московского "Спартака", которая выделяла бы его. Он такой, как все. У "Спартака" есть внутренний подъем – это сильный стимул для чемпионата России. "Спартак" за счет этого может додержаться до конца. Но очки у него будут отхватывать. Будут ничьи. "Спартаку" и с ЦСКА играть, и с "Ростовом" в Ростове. Потери будут. Все зависит от "Зенита" и ЦСКА. ЦСКА не надо скидывать со счетов, там опытные игроки. Вся борьба впереди. Все три клуба на выезде выглядят не очень убедительно. Появилась такая команда как "Уфа", которая может держать высокий темп все 90 минут и прессинговать. Окончание сезона будет еще более непредсказуемым. Никто не будет останавливаться.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"