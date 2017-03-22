Еще
18:17 22.03.2017
Пришлите свою новость!
18:09
ФСБ и СК провели на "Торфяновке" обыски по делу о контрабанде оружия
18:06
В России могут разрешить свастику в кино и учебниках
18:03
Организаторы "Евровидения" "глубоко разочарованы" запретом на въезд Самойловой
18:01
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за «огненный» перформанс
17:58
Смольный готов показать Концепцию развития транспортной системы Петербурга
17:54
Басманный суд арестовал директора ФГУП "Атэкс" ФСО по делу о "резиденции Путина"
17:49
У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые
17:42
ЦБ попросил Путина разрешить делиться с силовиками банковской тайной
17:35
В Петербурге получили первый пучок протонов для лечения рака
17:28
Эксперт: Спрос начал уходить на вторичку, а застройщики пытаются его удержать
17:25
Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год
17:17
МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину
17:10
Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»
17:04
На развязке Левашовского шоссе и КАД поднимают КамАЗ
16:44
Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт
16:41
Экс-главу предвыборного штаба Трампа уличили в получении $40 млн за «работу в интересах Путина»
16:35
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"
16:28
В Ленобласти ввели три дня трезвости
16:21
Минфин не согласен с новой ценой на водку
16:15
Против Никиты Белых возбудили новое дело о взятке
16:09
Путин намерен продлить полномочия Набиуллиной
16:03
СМИ: «Коммунисты России» предложили вернуть советские паспорта
16:00
Совет Федерации одобрил запрет на создание юрлиц нежелательными организациями
15:55
Лопнувшую трубу на Турку починили
15:48
Мужчина из Самары не доехал до Хельсинки со своим самоваром
15:40
СБУ отчиталась о задержании членов «российской агентурной сети»
15:31
Синоптики прогнозируют в Петербурге штормовой ветер
15:27
Песков: Инициатива назначать главу РАН решением президента "не проистекает из Кремля"
15:20
Мединский назначил главу Музея архитектуры вопреки протестам сотрудников
15:15
ЗакС хочет ввести единого оператора конкурсов на организацию ярмарок
15:10
Снос хрущевок: Нужно ли Петербургу брать пример с Москвы?
15:04
Эксперты РФС не смогли разглядеть гол «Зенита» в ворота «Амкара» по дополнительным материалам
15:03
Диспетчер аэропорта Внуково убил свою семью и поджег квартиру
14:53
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
14:40
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
14:33
"ДП": Из-за Uber и "Яндекс.Такси" в Петербурге образовался рынок подключашек из более 100 фирм
14:25
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
14:19
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
14:11
Финнов будут кормить сверчками
14:08
Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
14:08
Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира
14:01
В ЗакСе ЛО потребовали отставки вице-губернатора
13:51
29 домов на Есенина остались без полноценного отопления
13:44
СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года
13:37
Песков: Путин проведет встречу с главой ЦБ
13:27
"ДП": За долги автохолдинга отдали здание "Гигант–холла"
13:21
Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы
13:19
Госдума окончательно освободила от уплаты налогов всех попавших под санкции
13:17
Навальный отказался проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино
13:16
Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей
13:08
Экс-соучредитель компании, повинной в аресте полковника ГУСБ в Петербурге, объявлен в розыск
13:01
Водитель легковушки, замеченной на месте ДТП со школьным автобусом, пришел в полицию
12:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой
12:54
Число малых предприятий в Петербурге сократилось на четверть
12:50
На севере КАД опрокинулся мусоровоз
12:45
«Зенит» и «Уфа» проведут товарищескую встречу 26 марта
12:41
Макаров не будет комментировать уход Кичеджи, "пока не стихнут эмоции"
12:39
СМИ сообщили о гибели 18 россиян в Сирии за два месяца
12:37
При строительстве крымского моста нашли голову древней скульптуры
12:34
Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции
12:33
Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга
12:32
Андрей Кикоть стал заместителем генпрокурора РФ
12:29
"ДП": Сеть интим-магазинов дополнила ассортимент товарами для детей и спортсменов
12:28
От пробудившихся клещей пострадали уже более сотни россиян
12:25
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%
12:24
Помощник машиниста из депо Волховстрой погиб, спасая пассажира
12:23
Министр обороны Финляндии одобряет расширение НАТО на Балтике
12:21
Заксобрание поддержало поправки в федеральный законопроект о чипировании собак
12:20
Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе
12:02
В Испании найдена стоянка древних каннибалов
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
22.03.2017 17:25

Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год

В 2016 году россияне совершили на 18,5% поездок за границу меньше, чем в 2015 году. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

Она заявила, что по данным Пограничной службы ФСБ, поток российских туристов за границу с 2015 упал на 18,5% и составил 9,9 млн поездок. В предыдущем году количество поездок из России было на 2,2 млн больше.

По словам Тюриной, показатели погранслужбы больше, чем данные Росстата. Они были обнародованы в середине марта 2017 года. Согласно им, туристы из России в 2016 году совершили на 2,7 млн поездок меньше, чем в 2015 году. Общее количество поездок в прошлом году составило 34,39 млн. Это на 7,94% меньше, чем в 2015 году, следовало из данных Росстата.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего российских туристов побывали в 2016 году в Мексике (4 тыс. поездок), Словении (16 тыс.) и на Мальдивах (23 тыс.).

Источник: "Интерфакс"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00

«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку

Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
Tele2
14.03.2017 16:07

Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе

Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30

«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга

Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год
Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира
Египет сохранит стоимость визы на уровне $25
Между Петербургом и Таллином возобновляется прямое авиасообщение
Пассажирам из 9 стран запретят летать в США с гаджетами
Расписание "Аллегро" изменится с переходом на летнее время
Въезд на восточные греческие острова не станет безвизовым для россиян
СМИ сообщили о схеме вывода денег из РФ через китайские туры
Британские туроператоры начали продавать путевки в Шарм-эш-Шейх вопреки запрету МИДа
В ноябре из Хельсинки откроются прямые рейсы в Гавану
Лоукостеры: как не пролететь
«Туристов больше, а доходов меньше»
Куда из Пулково улететь этим летом
«Жаль, Черногория не стала второю родиной моей…»
Лахти ждет россиян без допинга
Гостиницы Петербурга готовят максимальный ценник к мундиалю
Будущее финских дорог: заплатят все
Финские пограничники экономят деньги петербуржцев
Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга
Колесим по Финляндии (часть третья)
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

"ДТП и ЧП | Ленинградская область"

В ДТП под Ломоносовом пострадали люди

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Шопинг в Финляндии: меньше "Фейри", больше ресторанов

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

Новости компаний
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
Tele2
14.03.2017 16:07
Tele2 расширяет роуминговую сеть в Африке, Азии и Европе
Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"
15.02.2017 09:00
«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел
В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь пассажиры авиакомпании смогут путешествовать на современных и удобных креслах "Dragon Fly", производства компании Zodiac Seats France.
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
Сергей Погодин, РЖД Тур
08.02.2017 17:59
Настоящий паровоз вновь отправляется в путь
В воскресенье 26 февраля компания «РЖД Тур» открывает новый сезон путешествий на поезде с настоящим паровозом. В этот день состоится ставшая уже традиционной «Паровозная прогулка» – самый популярный тур на ретропоезде в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.