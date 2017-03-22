Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год

В 2016 году россияне совершили на 18,5% поездок за границу меньше, чем в 2015 году. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

Она заявила, что по данным Пограничной службы ФСБ, поток российских туристов за границу с 2015 упал на 18,5% и составил 9,9 млн поездок. В предыдущем году количество поездок из России было на 2,2 млн больше.

По словам Тюриной, показатели погранслужбы больше, чем данные Росстата. Они были обнародованы в середине марта 2017 года. Согласно им, туристы из России в 2016 году совершили на 2,7 млн поездок меньше, чем в 2015 году. Общее количество поездок в прошлом году составило 34,39 млн. Это на 7,94% меньше, чем в 2015 году, следовало из данных Росстата.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего российских туристов побывали в 2016 году в Мексике (4 тыс. поездок), Словении (16 тыс.) и на Мальдивах (23 тыс.).