МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину

Решение Украины запретить Юлии Самойловой въезжать в страну является «возмутительным» и «бесчеловечным» актом, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает 22 марта «Интерфакс».

Служба безопасности Украины запретила Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве, въезжать в страну в течение трех лет.

«Это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт киевских властей», — сказал Карасин.

О том, что Самойловой на три года запретили въезд на Украину, сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская. В 2015 году Самолова выступала на фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму, куда приехала из России. Согласно украинскому законодательству, въезд на территорию Крыма должен быть санкционирован со стороны Украинских властей, так как в понимании Киева полуостров является «временно оккупированной территорией».

Первый канал сообщил, что Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2017» с песней Flame Is Burning, 12 марта. Уже на следующий день СБУ начала проверку возможности въезда Юлии Самойловой на Украину.