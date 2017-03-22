Вице-спикера подставили под удар

Гибель депутата Павла Солтана могла произойти из-за отменной реакции водителя Land Rover. Он увернулся от встречной машины, которая через секунду влетела в непристегнутого вице-спикера.

Всеволожский суд 22 марта допросил свидетелей обвинения по делу о гибели вице-спикера петербургского ЗакСа Павла Солтана. Водитель Алексей Колесник проявил чудеса реакции и любознательности, успев не только увильнуть от мчащейся навстречу иномарки, но и увидеть в зеркале заднего вида смерть депутата. А судья снова вспомнила про грибы, которые Солтан предпочел 60-летнему юбилею родного брата.

Воскресный вечер 14 августа 2016 года житель Выборга Алексей Колесник посвятил поездке в Петербург. В салоне его Land Rover Freelander также сидела супруга. Позади метрах в двадцати, как уверяет Алексей, ехала Toyota Verso Павла Солтана. Двигались в потоке, скорость не превышала 80 километров в час. Полоса из Петербурга была свободна.

На участке Выборгского шоссе от Огоньков до Парголово, на том самом левом изгибе 43-го километра, идущая впереди Колесника машина вильнула вправо.

«А потом, метров за тридцать, я увидел, как со встречной полосы на меня идет Mercedes, – вспомнил сегодня в суде Колесник. – Он двигался прямо, не сворачивая. Просто не вошел в свой поворот».

По версии следствия, это был вишневый Mercedes Дмитрия Изотова, которому предъявлено обвинение в нарушении ПДД с двумя смертями и тремя травмированными.

Скорость Изотова тоже составляла около 80 километров в час, то есть встречная – 160, или 44,4 метра в секунду. На преодоление расстояния в тридцать метров, соответственно, водителями было потрачено 0,7 секунды. Этого времени, по словам Алексея Колесника, ему хватило, чтобы избежать столкновения: «Я выкрутил руль вправо, в сторону отбойника. Если бы этого не сделал, машина въехала бы в меня».

После этого Алексей вывернул руль влево, успев посмотреть в зеркало заднего вида, разглядеть лобовое столкновение Mercedes и Verso и мгновенно остановиться.

По версии следствия, иномарки подбросило. Mercedes развернуло в воздухе (так ГСУ объяснило отсутствие колесных следов на асфальте и направление носа иномарки в сторону Петербурга). Verso взлетел и приземлился на отбойник.

«Руль выворачивали резко?» – уточнила адвокат Изотова Анна Сунгурова. «Резко вправо, потом обратно, – подтвердил Алексей. – Между моим Land Rover и Mercedes, когда я уворачивался, было меньше метра бокового интервала. – Я даже подумал, он мне бампер поцарапал. Остановился на обочине и пошел смотреть свою машину».

Его жена Анна Богославец в момент ДТП тоже проявила завидную реакцию, как следует из показаний в суде. В то время как супруг уворачивался от столкновения, бросая руль вправо и влево, девушка (по салону ее не бросало) смотрела в боковое зеркало заднего вида и наблюдала удар Mercedes о Verso.

«Зеркала у Land Rover большие, в них все хорошо видно», – добавила Анна. «Момент удара, говорите, видели? – переспросили у нее. – А какими частями и под каким углом?» – «Я не могу сказать». – «Что ж вы видели?» – «Момент удара».

В суде также зачитали показания дочери Солтана, которую успели допросить до того, как девушка выпала из окна.

Из показаний следует, что вечером 14 августа Анастасия с отцом и матерью Светланой возвращались со 110-го километра Выборгского шоссе, где собирали грибы. Павел Солтан не был пристегнут. Обстоятельства ДТП Анастасии малознакомы, так как она смотрела в смартфон и отвлеклась на возглас непосредственно перед столкновением, увидев в лобовом стекле встречный автомобиль. Очнулась на обочине, куда ее вынесли другие участники движения.

В суд пришел и бывший зять Павла Солтана. Алексей Плотников вспомнил, что вице-спикер с женой Светланой и дочерью хотели 14 августа ехать на дачу в 200 километрах южнее Петербурга, но передумали и поехали на север.

На прошлом заседании выступал брат Солтана, которому в день трагедии исполнилось 60 лет. Судья Наталья Иванова, видимо, вспомнила, что вице-спикер предпочел юбилею поход в лес, и спросила Плотникова: «Вы, когда приехали на место ДТП, грибы-то видели?» – «Корзина лежала на улице. Грибы в небольшом количестве тоже», – ответил Алексей.

Прямых очевидцев столкновения, как утверждает защита подсудимого, кроме Колесник и Богославец, в деле больше нет. Противоположной версии придерживаются две женщины, которых допросят на следующих заседаниях. Ожидается, они расскажут, что ехали за «Мерседесом» Изотова в сторону Петербурга, а на встречную полосу выехал Солтан.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»