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22.03.2017 18:26
64 Комментариев

Вице-спикера подставили под удар

Гибель депутата Павла Солтана могла произойти из-за отменной реакции водителя Land Rover. Он увернулся от встречной машины, которая через секунду влетела в непристегнутого вице-спикера.
Вице-спикера подставили под удар
Inferma Orz, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Всеволожский суд 22 марта допросил свидетелей обвинения по делу о гибели вице-спикера петербургского ЗакСа Павла Солтана. Водитель Алексей Колесник проявил чудеса реакции и любознательности, успев не только увильнуть от мчащейся навстречу иномарки, но и увидеть в зеркале заднего вида смерть депутата. А судья снова вспомнила про грибы, которые Солтан предпочел 60-летнему юбилею родного брата.

Воскресный вечер 14 августа 2016 года житель Выборга Алексей Колесник посвятил поездке в Петербург. В салоне его Land Rover Freelander также сидела супруга. Позади метрах в двадцати, как уверяет Алексей, ехала Toyota Verso Павла Солтана. Двигались в потоке, скорость не превышала 80 километров в час. Полоса из Петербурга была свободна.

На участке Выборгского шоссе от Огоньков до Парголово, на том самом левом изгибе 43-го километра, идущая впереди Колесника машина вильнула вправо.

«А потом, метров за тридцать, я увидел, как со встречной полосы на меня идет Mercedes, – вспомнил сегодня в суде Колесник. – Он двигался прямо, не сворачивая. Просто не вошел в свой поворот».


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По версии следствия, это был вишневый Mercedes Дмитрия Изотова, которому предъявлено обвинение в нарушении ПДД с двумя смертями и тремя травмированными.

Скорость Изотова тоже составляла около 80 километров в час, то есть встречная – 160, или 44,4 метра в секунду. На преодоление расстояния в тридцать метров, соответственно, водителями было потрачено 0,7 секунды. Этого времени, по словам Алексея Колесника, ему хватило, чтобы избежать столкновения: «Я выкрутил руль вправо, в сторону отбойника. Если бы этого не сделал, машина въехала бы в меня».

После этого Алексей вывернул руль влево, успев посмотреть в зеркало заднего вида, разглядеть лобовое столкновение Mercedes и Verso и мгновенно остановиться.

По версии следствия, иномарки подбросило. Mercedes развернуло в воздухе (так ГСУ объяснило отсутствие колесных следов на асфальте и направление носа иномарки в сторону Петербурга). Verso взлетел и приземлился на отбойник.

«Руль выворачивали резко?» – уточнила адвокат Изотова Анна Сунгурова. «Резко вправо, потом обратно, – подтвердил Алексей. – Между моим Land Rover и Mercedes, когда я уворачивался, было меньше метра бокового интервала. – Я даже подумал, он мне бампер поцарапал. Остановился на обочине и пошел смотреть свою машину».

Его жена Анна Богославец в момент ДТП тоже проявила завидную реакцию, как следует из показаний в суде. В то время как супруг уворачивался от столкновения, бросая руль вправо и влево, девушка (по салону ее не бросало) смотрела в боковое зеркало заднего вида и наблюдала удар Mercedes о Verso.

«Зеркала у Land Rover большие, в них все хорошо видно», – добавила Анна. «Момент удара, говорите, видели? – переспросили у нее. – А какими частями и под каким углом?» – «Я не могу сказать». – «Что ж вы видели?» – «Момент удара».

В суде также зачитали показания дочери Солтана, которую успели допросить до того, как девушка выпала из окна.

Из показаний следует, что вечером 14 августа Анастасия с отцом и матерью Светланой возвращались со 110-го километра Выборгского шоссе, где собирали грибы. Павел Солтан не был пристегнут. Обстоятельства ДТП Анастасии малознакомы, так как она смотрела в смартфон и отвлеклась на возглас непосредственно перед столкновением, увидев в лобовом стекле встречный автомобиль. Очнулась на обочине, куда ее вынесли другие участники движения.

В суд пришел и бывший зять Павла Солтана. Алексей Плотников вспомнил, что вице-спикер с женой Светланой и дочерью хотели 14 августа ехать на дачу в 200 километрах южнее Петербурга, но передумали и поехали на север.

На прошлом заседании выступал брат Солтана, которому в день трагедии исполнилось 60 лет. Судья Наталья Иванова, видимо, вспомнила, что вице-спикер предпочел юбилею поход в лес, и спросила Плотникова: «Вы, когда приехали на место ДТП, грибы-то видели?» – «Корзина лежала на улице. Грибы в небольшом количестве тоже», – ответил Алексей.

Прямых очевидцев столкновения, как утверждает защита подсудимого, кроме Колесник и Богославец, в деле больше нет. Противоположной версии придерживаются две женщины, которых допросят на следующих заседаниях. Ожидается, они расскажут, что ехали за «Мерседесом» Изотова в сторону Петербурга, а на встречную полосу выехал Солтан.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

14 августа 2016 года на 43-м километре трассы Парголово - Огоньки произошло столкновение автомобилей «Мерседес Бенц С200» под управлением Дмитрия Изотова и «Тойота Версо», за рулем которого сидел вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Павел Солтан.

Солтан погиб сразу, его жена Светлана скончалась через несколько часов в больнице. Дочь Анастасия получила тяжелые травмы. В «Мерседесе» тяжкий вред здоровью был причинен жене Изотова и их малолетнему ребенку.

По версии следствия, Изотов выехал на встречную полосу. Уголовное дело было возбуждено по статье 264 часть 5 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью трем лицам». Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Родственниками Солтана к Изотову заявлены гражданские иски на 7 млн рублей.

Павел Солтан родился 4 июня 1961 года в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ, в 2003 году получил второе высшее образование на юридическом факультете СПбГУ. Депутат с 1998 года. Был членом совета Санкт-Петербургского отделения партии «Справедливая Россия».

В период длительной реабилитации Анастасия Солтана находилась в состоянии сильной депрессии и 24 ноября 2016 года выпала из окна «черной» лестницы жилкомплекса на углу улиц Бутлерова и Верности. В этом доме находилась квартира семьи Солтан.


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комментарии пользователей (64)
KED
22 марта 2017 г. 21:08
lyolik: тяжкие последствия наступили в том числе и ввиду нарушения ПДД (в части отказа от застегнутого ремня, а тем более на загородной трассе) погибшим. Следовательно нужно доказывать наступили бы они если бы погибший был пристегнут и только если ответ нет приговаривать к реальному сроку.
hubble
22 марта 2017 г. 21:03
lyolik: Нет. Они скажут что тоже ехали по левому изгибу.
lyolik
22 марта 2017 г. 21:01
KED:
должен быть как минимум отводом от реального срока.
Нет, не может. Его судят за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия.
KED
22 марта 2017 г. 21:00
lyolik: к самой аварии не имеет. К дальнейшему поведению родственников погибших имеет. Даже если Изотов выскочил на встречку — не пристегнутый погибший чинуша — должен быть как минимум отводом от реального срока.
lyolik
22 марта 2017 г. 20:58
hubble:
Ну как же. Свидетель говорит что ехал по левому изгибу. И мало того, сто там изгиб был левый, так он еще и руль дополнительно влево выкручивал, когда объехал. В таком случае жена в свое зеркало точно ничего не могла видеть, да и он сам в зеркало заднего вида мог только лесом с обочиной любоваться.
Это один свидетель с женой. Завтра другие скажут обратное.
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