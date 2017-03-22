Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»

В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов дела о хищении бюджетных средств для строительства государственных объектов. Об этом РБК 22 марта сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, в правоохранительных органах попросили избрать меру пресечения директору ФГУП «Атэкс» Андрею Каминову, его бывшему первому заместителю Станиславу Кюнеру, экс- директору компании «Стройкомплект» Дмитрию Торчинскому, Сергею Перевалову и Александру Родионову. Последние, по данным «Комсомольской правды», вели дела компаний «Климат проф», «Климат Компани» и «Климат Дистрибьюшн».

Фигурантов подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Михайлович также подозревается в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), Кюнер, Торчинский — в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Представитель суда отметила, что время рассмотрения ходатайств пока неизвестно.

О задержании руководителей «Атэкс» стало известно во вторник, 21 марта. Они стали фигурантами дела о хищении денежных средств во время строительства так называемого «объекта № 53» — Дома приемов в президентской резиденции Ново-Огарево. По данным «Коммерсанта», в деле о хищениях на данном объекте могут появиться и другие эпизоды, в том числе о строительстве и реконструкции президентской резиденции «Русь» в государственном комплексе «Завидово». По данным Федеральной службы охраны, на данном объекте остались невыполненными работы на сумму 138,6 млн руб. «Стройкомплект» занималась строительными работами в резиденции Путина «Бочаров Ручей» в Сочи.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя управления СК по взаимодействию со средствами массовой информации Светлана Петренко, всего действия преступного сообщества нанесли ущерб на сумму не менее 225 млн руб.

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